Henricus viert honderdste verjaardag alsnog in stijl mét strik en wit hemd na weigering familiefeest: “Hij heeft een fantastische dag gehad” Mathias Mariën

20 augustus 2020

17u57 1 Brugge Neen, een groot familiefeest is het niet geworden, maar de honderdste verjaardag van Henricus Zanders uit Brugge is uiteindelijk niet onopgemerkt voorbij gegaan. Uit handen van schepen Pablo Annys (sp.a) kreeg de jarige een cadeau en zijn familie kon vanop afstand meevieren. Neen, een groot familiefeest is het niet geworden, maar de honderdste verjaardag van Henricus Zanders uit Brugge is uiteindelijk niet onopgemerkt voorbij gegaan. Uit handen van schepen Pablo Annys (sp.a) kreeg de jarige een cadeau en zijn familie kon vanop afstand meevieren. Eerder reageerde de familie ontgoocheld omdat een feestje in het woonzorgcentrum niet toegelaten werd door de coronamaatregelen.

Zijn familie wou eerst een feest organiseren met 50 personen. Maar dat kon niet. Ook buiten mochten ze dat niet organiseren. “We hebben dan nog voorgesteld om te vieren met een bubbel van vijf, op afstand en met een mondmasker. Maar ook dat mocht niet”, vertelde zoon Patrick eerder in deze krant. “We durven het hem niet vertellen. Hij keek er zo naar uit. We moesten zelfs een nieuw wit hemd en een strik kopen.” Donderdagmiddag droeg Henricus effectief zijn hemd en strik. En of hij straalde. Zijn familie bleef dan wel buiten op het gelijkvloers, maar was zo op een bepaalde manier toch aanwezig. “Hij heeft een schitterende dag gehad”, zegt Patrick.