Hendrik (22) fietste alleen naar Bordeaux en verzamelde daarmee 8.500 euro voor het goede doel: “Uitgeput en op mijn limieten gebotst” Bart Boterman

12 februari 2020

14u02 0 Brugge Bruggeling Hendrik Cornette (22) heeft het gehaald. De student geneeskunde fietste in zes dagen 1.200 kilometer naar Bordeaux en dat leverde maar liefst 8544,70 euro op ten voordele van het Kinderkankerfonds en vzw Boven De Wolken. Maar zijn krachttoer verliep niet zonder slag of stoot. “Mijn fiets-gps wou mooie stukjes Frankrijk laten zien. Het gevolg: tot 40 kilometer per dag omrijden. Fietsen in de duisternis, slechte weersomstandigheden en uitputting hebben mij meerdere keren doen vallen. Op dag 5 ben ik op mijn limieten gebotst”, getuigt Hendrik. “Maar dat maakt het onvergetelijk. Dankzij de vele aanmoedigingen heb ik het gehaald.”

Hendrik Cornette vertrok op 2 februari vanuit Brugge en had op voorhand z'n routes uitgestippeld via Google Maps. Hij zou overnachten op hotel in Amiens, Deauville, Pontorson, Nantes en Rochtefort. “Op de planning stonden dagelijks ritten van 180 tot 200 kilometer. Maar mijn fiets-gps was nogal eigenzinnig. In plaats van mijn uitgestippelde routes te volgen, wou het apparaat mij de mooiste stukjes Frankrijk laten zien. Daardoor moest ik tot 40 kilometer per dag extra fietsen, in de duisternis, wat ritten tot 220 kilometer opleverde”, vertelt de jongeman. Daarbij kwamen nog lage temperaturen, strakke tegenwind en de vele hoogteverschillen.

Valpartijen

“Door vermoeidheid en slechte zichtbaarheid ben ik enkele keren gevallen. Afgezien van enkele schaafwonden en blauwe plekken viel de lichamelijke tol mee. Maar door de valpartijen kreeg ik dan weer kettingproblemen. Het moreel begon sterk af te nemen en ik heb serieus gevloekt. De vele aanmoedigingen op mijn Facebookpagina en af en toe een telefoontje naar mijn familie en vriendin gaven me telkens een boost. Ook het nieuws dat ik voor m’n laatste examens ben geslaagd, was een opkikker”, blikt hij terug. “Maar op dag vijf ben ik zwaar op mijn limieten gebotst, ik was volledig uitgeput.”

De vele aanmoedigingen op mijn Facebookpagina en af en toe een telefoontje naar mijn familie en vriendin gaven me telkens een boost Hendrik Cornette (22)

Treinstaking

Omdat hij bang was niet op tijd aan te komen en z'n TGV te missen, besloot Hendrik op dag vijf de trein te nemen van Nantes naar La Rochelle, zo'n 100 kilometer. “Maar in het station bleek de trein afgeschaft door een staking. Gelukkig heb ik dan toch een bus gevonden die mij en m’n fiets wou meenemen. Die dag heb ik dan nog 60 kilometer tot Rochefort gefietst. Op dag zes ben ik in Bordeaux aangekomen na 160 kilometer in de lentezon en tussen de wijngaarden, heel moe maar ook enorm voldaan. Het was eigenlijk onvergetelijk”, aldus Hendrik, die op zaterdag de TGV naar huis nam.

Gesigneerd door voltallige ploeg Deceuninck-Quickstep

Zijn 1.200 kilometer naar Bordeaux hebben liefst 8.544,70 euro opgebracht ten voordele van het Kinderkankerfonds en vzw Boven De Wolken. “En dat dankzij de tientallen mensen die een gokje hebben gewaagd. Per dag kon je immers raden hoeveel kilometer ik op een bepaald tijdstip had afgelegd. De winnaars, twintig in totaal, kregen een mooie prijs van allerlei sponsors. De mooiste is wellicht een truitje van Deceuninck-Quick Step gesigneerd door de voltallige ploeg", licht hij toe. Het ingezamelde bedrag werd in twee verdeeld en staat intussen op de rekeningen van de twee goede doelen. Die koos hij overigens niet toevallig.

Vriend verloren aan leukemie

“Het Kinderkankerfonds ligt mij nauw aan het hart omdat ik in het derde middelbaar een heel goede vriend ben verloren aan leukemie. Ik koos ook voor de vzw Boven De Wolken omdat de organisatie ouders van doodgeboren baby’s helpt met hun verwerkingsproces. Mijn ouders zijn gynaecologe en kinderarts en komen geregeld met dergelijk leed in contact. Die verhalen zijn erg aangrijpend”, vertelde Hendrik voor zijn vertrek. Zijn fietstocht is een groot succes gebleken.