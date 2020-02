Hema-filiaal in Brugge blijft noodgedwongen gesloten nadat dak gaat vliegen door hevige rukwinden Mathias Mariën

11 februari 2020

13u53 0 Brugge Hevige rukwinden hebben maandagnacht heel wat schade aangericht aan het Hema-filiaal aan de Veemarkt in Brugge.

Even na 22 uur blies de wind grote platen van het dak van de winkel. Op dat moment zaten nog enkele klanten in het Wok-restaurant naast de deur te eten. Zij werden allemaal geëvacueerd, maar raakten niet gewond. De brandweer kwam ter plaatse en deed een eerste controle om de situatie te beveiligen. De schade aan de luifel is wel groot, maar het dak zou nog intact moeten zijn. De winkel bleef dinsdag wel noodgedwongen een dag gesloten om de nodige herstellingswerken te kunnen uitvoeren.