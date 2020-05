Helft van geboorteaangiftes gebeurt in Brugse ziekenhuizen Bart Huysentruyt

28 mei 2020

19u22 0 Brugge Een jaar nadat ouders van pasgeboren kindjes in de Brugse ziekenhuizen hun geboorteaangifte kunnen doen, blijkt dat de helft van die mogelijkheid gebruik maakt.

Sinds april 2019 kunnen ouders van pasgeboren kindjes in het AZ Sint-Jan of het AZ Sint-Lucas meteen ook al geboorteaangifte doen in het ziekenhuis. De klantvriendelijke oplossing die het stadsbestuur aanbiedt slaat enorm aan. “De maatregel was na een korte aarzelende start meteen een succes”, zegt schepen van Burgerzaken Ann Soete (Open Vld). Tot en met maart 2019 moesten de ouders van een pasgeboren kindje zich binnen de 15 kalenderdagen (op afspraak) aanmelden in het Huis van de Bruggeling om de geboorte van hun kindje aan te geven en zo hun zoon of dochter in te schrijven in het bevolkingsregister.