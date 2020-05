Helft van Brugse winkels zit in over een faillissement: UNIZO pleit voor meer steun van de stad Bart Huysentruyt

24 mei 2020

11u30 0 Brugge UNIZO Brugge stuurde een bevraging uit naar 350 Brugse detailhandelaars, in de deelgemeenten en de binnenstad. Na twee weken haalt amper één op de tien dezelfde omzet als de vorige jaren. De helft houdt rekening met een faillissement.

In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, realiseerden de handelaars gemiddeld iets minder dan de helft van hun normale omzet. Dat blijkt uit de rondvraag van UNIZO Brugge. Net geen kwart van de handelaars moest tevreden zijn met slechts tien procent omzet. Slechts één op tien handelaars verzilverde een omzet die vergelijkbaar is met de voorbije jaren. “Dat zijn toch opmerkelijke cijfers”, reageert UNIZO-voorzitter Hendrik Vermeulen. “Op de vraag hoe hoog men in de komende weken het risico inschat van een stopzetting of faillissement, antwoordde 47 procent ‘gemiddeld’ tot ‘zeer hoog’. Dat de overrompeling uitbleef was te verwachten, dit zien we dus bevestigd in de omzetcijfers van handelaars.”

Zeven op tien ondernemers geeft de omkadering van de stad Brugge een onvoldoende. Ze vragen de ingenomen veiligheidsmaatregelen te evalueren en waar mogelijk aan te passen. “Ze willen meer kortparkeren, enkel afsluiten van straten op zaterdagnamiddag en een aantrekkelijker straatbeeld”, zegt Vermeulen. Daarmee is UNIZO opnieuw streng voor de stad. Dat waren ze eerder ook al voor het dagelijks afsluiten van de drukste winkelassen. “Om af te sluiten met een positieve noot: net geen 80 procent van de klanten respecteren volgens de handelaars de veiligheidsregels. Een pluim voor de Bruggeling”, aldus nog Vermeulen.