Helft van bewoners wzc Herdershove getroffen door norovirus: “Bezoek is afgeraden, maar niet verboden” Siebe De Voogt

31 december 2019

10u26 32 Brugge De eindejaarsperiode in het Brugse woonzorgcentrum Herdershove is er één in mineur. De helft van de 170 bewoners is getroffen door het norovirus en de bijhorende maag- en darmklachten. Aan de familieleden wordt een bezoek momenteel afgeraden. “Maar verboden is het niet, als de nodige hygiënische maatregelen maar genomen worden", benadrukt directeur Patrick Vallé.

De eerste vaststelling van het norovirus in Herdershove gebeurde rond Kerstdag. Dit weekend werd de piek van de uitbraak bereikt: zo’n 85 bewoners van het woonzorgcentrum langs de Oude Oostendsesteenweg in Sint-Pieters kampen momenteel met de typische maag- en darmklachten. “Dit komt uiteraard erg ongelegen, zo midden in de eindejaarsperiode”, reageert directeur Patrick Vallé. “Het norovirus is een virale infectie en bijgevolg niet te bestrijden met medicatie. De bewoners moeten meestal twee à drie dagen echt uitzieken. Het enige wat wij kunnen doen, is ervoor zorgen dat de verdere verspreiding wordt ingedijkt.”

Hygiënische maatregelen

Het norovirus wordt overgedragen door menselijk contact. Het woonzorgcentrum nam dan ook strikte hygiënische maatregelen. “Het virus is in wezen onschuldig, maar natuurlijk wel erg ongemakkelijk voor de mensen die er mee kampen", stelt Vallé. “Zeker voor zij die al in een zwakke gezondheidstoestand verkeren. Het is echter ook zeer besmettelijk. In overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid en de coördinerend arts hebben we besloten dat een quarantaine niet nodig is. Ons personeel gebruikt wél wegwerpschorten, handschoenen en ontsmettingsproducten en bezoekers worden gevraagd om bij aankomst en vertrek hun handen te ontsmetten. Door de strikte hygiënische maatregelen op te volgen kan de verspreiding redelijk snel een halt worden toegeroepen. Binnen enkele dagen hopen we dat het tij keert.”

Bezoek afgeraden

Alle bewoners moeten voorlopig eten op hun kamer. Alle gemeenschappelijke activiteiten zijn tijdelijk opgeschort en hun familieleden werden na de vaststelling van het norovirus ingelicht. Het woonzorgcentrum raadt hen aan hun bezoek, indien mogelijk, met enkele dagen uit te stellen. Van een verbod is echter geen sprake. “Indien de strikte handhygiëne wordt toegepast, kan een bezoek perfect”, benadrukt de directie. “De bezoekers kunnen voorlopig wel slechts één van de twee ingangen gebruiken. Daar hebben we een bordje gehangen met de nodige maatregelen die zij moeten nemen.”