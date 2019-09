Heel wat gerechtjes op overschot na uitgeregende KooKeet: “Misschien bewijs dat de vernieuwing nodig is” Mathias Mariën

17u20 0 Brugge Een uitgeregende editie van KooKeet is maandag geëindigd met een positieve noot. De weergoden waren het culinair festival alsnog goedgezind, waardoor de laatste dag meteen het meeste volk lokte. Toch blijven de chefs veelal met een dubbel gevoel achter. “We moeten eerlijk zijn: het was geen goede editie. Ik verkocht maar half zoveel gerechten in vergelijking met andere jaren. Misschien bewijst dit, ondanks de regen, dat er effectief nood is aan vernieuwing”, zegt Jürgen Aerts van Kok au Vin.

Neen, de negende editie van KooKeet zal niet de geschiedenisboeken ingaan als de meest succesvolle ooit. Zowel op zaterdag als zondag gooide de gietende regen roeit in het eten. “Zondag is traditioneel de drukste dag, maar dit jaar was net die dag een fikse tegenvallen”, zegt Karen Keygnaert van Cantine Copine. Haar gerechtje viel fel in de smaak, maar door de mindere opkomst verkocht ze slechts een derde in vergelijking met topjaren van het culinaire festival. Het is zowat de rode draad bij alle 32 chef-koks. “De regen speelde ons parten”, klinkt het bijna eensgezind.

Aanpassen aan weer

Op maandag bleef de regen uit en liep het stationsplein vanaf de middag vol. Bij Goesepitte43, één van de twee nieuwkomers dit jaar, zagen ze het graag gebeuren. “We zijn tevreden, maar het mocht zeker wat meer zijn. We zullen heel wat gerechtjes op overschot hebben. Als vandaag (maandag, red.) druk blijft, zal dat al veel goedmaken”, zegt Jan Supply. Bij de buren van sterrenrestaurant ‘de Herborist’ hadden ze zich voorbereid op een mindere editie. “We hebben dan ook veel minder gerechten voorzien in vergelijking met andere jaren. De regen was voorspeld, dus hebben we ons daar op ingesteld. Ach, de voorbije jaren leefde het festival op een wolk. Nu was het een pak minder”, zegt sterrenchef Alex Hanbuckers. Bij restaurant Kok au Vin delen ze die mening. “In vergelijking met andere edities hebben we de helft minder verkocht”, zucht Jürgen Aerts. Hoewel zijn gerechtje, Beste van ‘t kip, een voltreffer was, moest ook hij lijdzaam toezien hoe het volk wegbleef. “Het regenweer heeft natuurlijk een grote rol gespeeld, maar misschien bewijst dit ook dat er effectief nood is aan vernieuwing”, aldus Aerts. De bezoekers op maandag hielden het dus grotendeels wél droog en begrepen dat op zaterdag en zondag mensen massaal afhaakten. “Echte liefhebbers zullen ook in regen komen, maar het ‘normale’ volk blijft nu eenmaal liever thuis bij slecht weer. Ik was ook enkel van plan te komen als het droog was”, zegt Peter Decoo.

Goede sfeer

Hét grote voordeel van de mindere opkomst was dat de chef-koks meer tijd hadden om een praatje te slaan. Volgend jaar keert KooKeet terug in een volledig nieuwe vorm. Binnen enkele weken worden daarover meer details vrijgegeven.