Heel wat besmettingen in voetbalkantines: West-Vlaams gouverneur kondigt extra controles aan Mathias Mariën

09 oktober 2020

11u58 126 Brugge In West-Vlaanderen zullen er extra controles gebeuren in voetbal- en sportkantines. Dat bevestigt gouverneur Carl Decaluwé. Uit het contactonderzoek is gebleken dat veel besmettingen wellicht daar gebeuren. “Ook in de kantines moeten de maatregelen opgevolgd worden. Gebeurt dat niet, moeten ze dicht”, zegt Decaluwé.

Iedereen kent de beelden: spelers van voetbalploegen uit lagere reeksen die in de kleedkamer en achteraf in de kantines een overwinning vieren. Vaak zijn die kleedkamers niet of amper verlucht. In de kantines vliegen de spelers elkaar al helemaal in de armen. In coronatijden kan en mag dat niet. Toch blijkt dat er veel besmettingen gebeuren in kantines. Hoe groot het percentage besmettingen die daar gebeuren is, is moeilijk te zeggen. Toch doet het contactonderzoek enkele alarmbellen afgaan. “We zullen controles uitvoeren in de kantines en ook sensibiliseren “, zegt de gouverneur. “Zelfs al stonden ze samen op het veld en de douche, in de kantine moeten de maatregelen opgevolgd worden met maximum tafels van vier. Er gelden dezelfde regels als in de horeca. Is het dé hoofdoorzaak? Neen, maar het is wel een element waar we rekening mee moeten houden.”