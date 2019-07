Heb jij dansmoves? Benenwerk geeft je een podium Bart Huysentruyt

29 juli 2019

08u58 0 Brugge Het dansfeest Benenwerk, Ballroom Brugeoise pakt op zaterdag 10 augustus uit met een primeur: je kan er je dancemoves laten zien op een vrij podium.

Op zaterdag 10 augustus wordt het hart van de Brugse binnenstad tijdens Benenwerk opnieuw één grote dansvloer, waarbij op sfeervolle locaties als de Markt, Burg, Vismarkt of het Astridpark de meest uiteenlopende Ballrooms opgezet worden. Op de Markt van Brugge staat dit keer onder andere de rondtrekkende dansmobiel Convoi opgesteld. Hier krijg je individueel, met partner of in groep de kans om je dansskills te etaleren voor een publiek. Convoi zorgt hier voor de mini-dansvloer, geluids- en lichtinstallatie.

Partners én clichés toegelaten: een slow is ook een dans. Wie zijn plaatsje al wil reserveren mét favoriet dansnummer kan zich registreren op benenwerk.be/convoi.