Hawaïaans eten in Brugge? Het kan sinds kort bij “Oh My Poké” in de Dweersstraat Siebe De Voogt

09 augustus 2019

17u43 1 Brugge Jill Deley (28) opende deze week de deuren van haar take-awayrestaurant “Oh My Poké” in de Dweersstraat. Centraal staat gezond Hawaïaans eten. De Brugse stewardess startte anderhalf jaar geleden in Gent al een eerste vestiging op van haar zaak. “Ik ben ervan overtuigd dat ook de Breydelstad klaar is voor mijn concept”, zegt de jonge vrouw.

“Pokébowls.” Nee, het heeft niets te maken met de gekende animatieserie Pokémon. Het concept maakt deel uit van de Hawaïaanse keuken, die onder meer in Singapore frequent gegeten wordt. “Zoals wij hier frietjes of pizza eten, worden pokébowls ginder op dezelfde manier verkocht”, vertelt Jill Deley (28). De Brugse weet waarover ze spreekt, want als stewardess reisde ze twee jaar lang de wereld rond. “Ik werkte voor de vliegtuigmaatschappij Emirates en woonde in die periode in Dubai, pal in het Midden Oosten. Tijdens mijn vele reizen ben ik in contact gekomen met verschillende culturen. In Singapore proefde ik voor het eerste een pokébowl. Het woord poké betekent in het Hawaïaans ‘in stukken gesneden’. Het stamt af van de oude vissers, die hun niet verkochte vissen in stukken sneden en met groentjes zelf verwerkten in een gerecht.”

Gentse vestiging

Na twee jaar te hebben gewerkt als stewardess, was Jill op zoek naar een nieuwe uitdaging. In de Gentse Sint-Jacobnieuwstraat opende ze anderhalf jaar geleden “Oh My Poké”. Centraal staan de pokébowls, zoals ze die in Singapore heeft leren kennen. “Alleen is bij ons natuurlijk alles vers”, lacht Jill. “Naast vis verwerken we in onze bowls ook kip. Het vlees of de vis wordt aangevuld met groentjes en een lekker sausje. Uiteraard bieden we onze klanten ook een vegan of vegetarische variant aan. Voor elk is er wat wils. Iedereen kan zijn of haar eigen pokébowl samenstellen. Als kers op de taart staat er ook een zelfgemaakte falafel op de kaart.”

Mooi alternatief

In Gent loopt de zaak van Jill als een trein, dus besloot de Brugse ook in haar geboortestad een vestiging te openen. Deze week opende ze de deuren in het pand langs de Dweersstraat waar ook het sushirestaurant Zushi van Christophe Le Grand is gevestigd. “We delen de zaak en staan vaak samen in de keuken”, zegt Jill. “Verder laten we elkaar ons eigen ding doen. Of Brugge klaar is voor mijn concept? Daar ben ik zeker van. Onze eerste week was bij momenten al bijzonder druk. Ik hoor dat de mensen nood hadden aan zo’n zaak in Brugge. Broodjes en pasta zijn lekker, maar het mag ook eens wat anders zijn. Mijn take-away biedt een mooi alternatief aan.” De gerechtjes van Oh My Poké worden in samenwerking met Deliveroo ook aan huis geleverd. Het restaurant zelf is op weekdagen open van 12 tot 21 uur en op vrijdag van 12 tot 14.30 uur.