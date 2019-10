Havens van Antwerpen en Zeebrugge willen fuseren Bart Huysentruyt

18 oktober 2019

10u55 12 Brugge De havenbesturen van Antwerpen en Zeebrugge hebben groen licht gegeven voor het opstarten van onderhandelingen met het oog op een mogelijke fusie tussen de twee havens. Deze beslissing werd genomen op basis van de bevindingen van een onderzoek. De grootste havens van ons land snuffelen al langer aan elkaar, maar duwen nu dus door voor een nauwere samenwerking.

Sinds begin 2018 voeren de havenbesturen van Antwerpen en Zeebrugge gesprekken met het oog op intensievere samenwerking. Ze lieten een complementariteits- en robuustheidsonderzoek uitvoeren door het consultancybureau Deloitte en Laga. In dit onderzoek werden de lopende vormen van samenwerking geëvalueerd, de mogelijke meerwaarde rond alle mogelijke vormen van samenwerking tot en met een economisch geïnspireerde fusie voor beide havens bekeken en werden passende potentiële bestuursscenario’s verkend. “Beide havens zijn in hoge mate complementair en delen dezelfde externe uitdagingen”, klinkt het in de conclusie. Verregaande samenwerking, zo geeft Deloitte aan, maakt beide havens robuuster op bestaande domeinen, verankert werkgelegenheid en versterkt de rol in de regio en bij uitbreiding internationaal. “Verregaande samenwerking laat daarenboven toe sneller en beter in te spelen op toekomstige uitdagingen zoals schaalvergroting, energietransitie, innovatie en digitalisering. Ook het cliënteel van beide havens staat positief ten opzichte van verregaande samenwerking.” Deloitte concludeert dat samenwerking enkel win-win oplevert voor beide havens indien ingezet wordt op verregaande integratie tussen beide havenbesturen.

Port of Zeebrugge en Port of Antwerp staan positief tegenover de bevindingen van het onderzoeksrapport. Ze zijn gesprekken opgestart om te fuseren. Die fusie zou er binnen twee jaar moeten komen. “Op basis van het groeiende vertrouwen en de positieve bevindingen van het onderzoeksrapport, starten we de formele gesprekken met onze collega’s uit de Antwerpse haven op”, zegt Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Ook Antwerps schepen van Haven Annick De Ridder (N-VA) staat positief tegenover de fusie. “Samen kunnen Antwerpen en Zeebrugge sneller en effectiever de haven van de toekomst worden door in te zetten op nieuwe domeinen, zoals de energietransitie, innovatie en digitalisering.”

Zeebrugge is in de wereld een voorname roll-on/roll-off en diepzeecontainerhaven met een jaarlijkse totale goederenoverslag van ruim 40 miljoen ton. Met jaarlijks 2,8 miljoen eenheden behoort de kusthaven tot de top van autohavens in de wereld. Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo’n 235 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.