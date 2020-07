Haven van Zeebrugge groeit ondanks coronacrisis: “Alleen de behandeling van wagens valt enorm terug” Bart Huysentruyt

10 juli 2020

17u42 0 Brugge De trafiek in de haven van Zeebrugge is in het eerste semester van 2020 gegroeid met 14,5 procent. In totaal is er 25,1 miljoen ton aan cargo behandeld. Dat is opvallend, want de coronacrisis had ook impact op de haven. “Toch bleven we de hele tijd operationeel”, zegt CEO Rik Goetinck.

De sectoren die de meeste groei vertonen, zijn de vloeibare bulk (LNG: +148 procent), de containertrafiek (+14 procent) en de vaste bulk (+32 procent). De containertrafiek in Zeebrugge stijgt dit semester tot 8,6 miljoen ton. Ondanks een aantal geannuleerde afvaarten door de coronacrisis werd er toch een sterke groei geboekt in vergelijking met het eerste semester van 2019.

Minder behandelde wagens

Aan de negatieve zijde kregen vooral de roll-on/roll-offtrafiek en het aantal passagiers rake klappen. Er is een enorme terugval in de behandeling van nieuwe wagens. In de eerste jaarhelft daalt het aantal behandelde auto’s met bijna 37 procent tot net onder het miljoen. In juni hernam de trafiek van nieuwe wagens al wat. “We verwachten dat die lichte verbetering zich voortzet in de komende maanden”, zegt CEO ad interim Rik Goetinck. Het stukgoed, in Zeebrugge een relatief kleine sector, kent een daling van 31 procent naar ruim 330.000 ton.

Cruises? Ten vroegste midden augustus

“De coronacrisis heeft een enorme impact op het passagiersvervoer in de haven”, zegt Goetinck. “Op 11 maart meerde het laatste cruiseschip van het semester aan, in het tweede kwartaal ontving de haven dus geen enkele cruisepassagier. Een beperkte heropstart van de cruiseaanlopen in Zeebrugge verwachten we pas ten vroegste tegen midden augustus. Ook op de ferrydiensten tussen Zeebrugge en Hull is het passagiersvervoer, als gevolg van de coronacrisis, sinds maart zo goed als volledig weggevallen.”