Haven van Zeebrugge blijft groeien: + 12 procent in eerste jaarhelft Bart Huysentruyt

19 juli 2019

15u21 0 Brugge De haven van Zeebrugge noteert in de eerste jaarhelft van 2019 een groei van 12,5 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Er werd een totaal goederenvolume van 21.883.578 ton behandeld.

De haven doet het de laatste jaren telkens een paar procenten beter en trekt die lijn gewoon door. De aangekondigde Brexit heeft dus voorlopig geen gevolgen voor Zeebrugge. De roll-on/roll-off-trafiek groeit in het eerste halfjaar met 5 procent tot een volume van 8.404.658 ton. “In de aanloop naar de eerste Brexit-datum van 29 maart, werd het Verenigd Koninkrijk eerder bevoorraad. Het volume in maart steeg met 17 procent”, zegt CEO Joachim Coens. “De UK-trafieken tonen in het tweede kwartaal daarentegen een verwachte dalende trend met zelfs min-12 procent in juni. Hier is dus enige nuance op zijn plaats.” De roro-trafieken naar Zuid-Europa kennen dan weer een sterke toename door nieuwe diensten en schaalvergroting. Er werden 1,5 miljoen nieuwe wagens behandeld: een stijging van 4,9 procent bovenop het recordjaar 2018.

De containertrafiek bleef zowat stabiel, met een lichte daling tot 7,5 miljoen ton. In de maand juni steeg de containertrafiek wel opmerkelijk met bijna tien procent dankzij de nieuwe containerdiensten. Verdere groei wordt verwacht in de tweede jaarhelft. Er liepen 54 LNG-schepen aan tegenover 24 in de eerste jaarhelft van 2018. Er werd veel LNG aangeleverd uit zowel Qatar als Rusland. Deze volumes houden aan in de tweede jaarhelft. Het aantal cruiseschepen is ook gestegen. Er liepen tijdens de eerste zes maanden 71 schepen binnen. Dat zijn er elf meer dan vorig jaar. In totaal passeerden 337.000 passagiers in Zeebrugge.