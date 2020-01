Haven neemt afscheid van Joachim Coens Bart Huysentruyt

08 januari 2020

21u06 0 Brugge In het Concertgebouw is woensdagavond afscheid genomen van havenbaas Joachim Coens. Sinds hij voorzitter werd van CD&V kan hij die job niet langer uitoefenen.

Het was tijdens de nieuwjaarsreceptie van de haven van Zeebrugge dat er een applaus volgde voor Coens. Hij was haven-CEO sinds 2001. De haven van Zeebrugge heeft een prima jaar achter de rug met een stijging van de activiteiten met twaalf procent. Joachim Coens is momenteel vooral bezig met regeringsbesprekingen. Daar wilde hij woensdag dan ook niet veel over kwijt. Als CD&V-voorzitter blijft hij wel burgemeester van Damme. Een nieuwe CEO voor de haven is er nog niet. Daar wordt de komende maanden werk van gemaakt. Er zouden al verschillende kandidaturen zijn binnengelopen.