Hartverwarmend: vrienden zamelen geld in voor jong gezin wiens woning vernield werd door brand Siebe De Voogt

06 december 2019

13u23 2 Brugge De vrienden van het gezin dat zondag op straat is beland na een zware woningbrand in Sint-Michiels, zetten hun schouders onder een solidariteitsactie. Samen zamelden ze al meer dan 6.000 euro in voor Kobe, Lucie en hun zoontje Seppe. “Ze kunnen de hulp goed gebruiken”, zegt een van de initiatiefnemers.

De woning van Kobe Martin (41), Lucie Vanhove (38) en hun 8-jarig zoontje Seppe werd zondagavond onbewoonbaar verklaard door een zware brand. Binnenin raakte alles zwartgeblakerd. Het jonge gezin kan intussen terecht in een woning van vrienden, maar moet hun thuis volledig heropbouwen. Reden genoeg voor hun vrienden om op eigen initiatief een crowdfunding op poten te zetten. “We hebben eigenlijk geen seconde getwijfeld”, zegt Alexis Mandeville (30). “Het is zo’n warm nest, dat het niet anders kan of volledig heropgebouwd worden. Lucie en Kobe stonden van het ene moment op het andere op straat. Ze hadden niets meer. Zelfs geen tandenborstel of onderbroek. De verzekering dekt niet alles, waardoor onze vrienden alle hulp kunnen gebruiken. Een crowdfunding was de snelste manier om geld in te zamelen en de meest dringende spullen aan te schaffen.”

De solidariteitsactie is een enorm succes en leverde intussen meer dan 6.000 euro op. “Wanneer we stoppen? Dat weten we nog niet. Het mag ook geen geldklopperij worden”, vertelt Alexis. “Op een bepaald moment zetten we het wel stop. Later volgt nog een benefiet, maar die houden we in een beperkte kring.” Wie Kobe, Lucie en Seppe een hart onder de riem wil steken met een financiële bijdrage, kan terecht op de website www.gofundme.com/f/Rebuild-Casa-Martin.