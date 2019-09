Hartverwarmend: 99-jarige ‘tante Jeannot’ eindelijk herenigd met 98-jarige zus in rusthuis Mathias Mariën

06 september 2019

18u58 0 Brugge De grootste wens van Joanna Legon (99) uit Brugge is uitgekomen: ze is eindelijk herenigd met haar 98-jarige zus in het rusthuis. Voorlopig kan ze er blijven tot 4 november, maar de directie van de Potterie is op zoek naar een oplossing op lange termijn.

Vorige week getuigde de 99-jarige in deze krant over haar laatste wens. Nadat ze enkele weken geleden in het ziekenhuis belandde, kwam het besef dat ze niet meer voor zichzelf kan zorgen. “Het wordt tijd dat ik me laat soigneren”, vertelde de 99-jarige, die nog steeds zeer scherp van geest is. Ze wou enkel naar haar zus in een Brugs rusthuis, maar daar was geen plaats. Toen haar verhaal zich verder verspreidde, vond ze samen met het rusthuis alsnog een oplossing door middel van kortverblijf. Nu is ‘tante Jeannot’ - zoals iedereen haar noemt - eindelijk herenigd met zus Thérèse.