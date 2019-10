Hardnekkige veelpleger riskeert vijf jaar cel Wouter Spillebeen

09 oktober 2019

17u14 0 Brugge Een Roemeense veertiger die terecht staat voor 51 diefstallen, pogingen en feiten van informaticabedrog riskeert in beroep vijf jaar cel. Dat is twee jaar meer dan de man in eerste aanleg kreeg.

De man pleegde volgens het parket 36 gauwdiefstallen en vijf pogingen tot diefstal in Colruyt-supermarkten in heel Vlaanderen. Na twee handtasdiefstallen in de filialen in Brugge en Zedelgem in 2016 ging de bal aan het rollen. Op de camerabeelden van vorige diefstallen, bleek dat hij telkens de dader was. Daarnaast haalde de beklaagde ook 4.000 euro af met gestolen bankkaarten.

De man sloeg op de vlucht, maar werd gevat in Duitsland en na geruime tijd uitgeleverd aan België. Hier kreeg hij drie jaar cel, maar in beroep vordert het Openbaar Ministerie vijf jaar. De man kwam niet opdagen in het hof van beroep, maar hoopt dat hij terug kan keren naar Roemenië bij zijn vrouw en vier kinderen. De uitspraak valt op 13 november.