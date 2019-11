Hardleerse transmigranten riskeren 9 maanden cel nadat ze uit huiftrailer werden gehaald in havengebied Siebe De Voogt

13 november 2019

16u01 0 Brugge Twee transmigranten uit Eritrea riskeren in de Brugse rechtbank effectieve celstraffen van 9 maanden voor het binnendringen van de haven van Zeebrugge. De man en vrouw werden op 25 september uit een huiftrailer gehaald op de terreinen van P&O Ferries.

Het was al de zesde keer dat de twee transmigranten opgepakt werden in de Zeebrugse haven. Op 9 oktober werden ze ook al beiden veroordeeld in de correctionele rechtbank van Brugge. Een effectieve celstraf van 6 maanden was toen hun deel. De vrouwelijke havenindringer liep op 23 oktober zelfs nog eens dezelfde straf op. Voor de feiten van 25 september vorderde het parket 9 maanden cel. Voor drie havenindringers uit Algerije werd 6 maanden gevangenisstraf gevraagd. Een Syriër en twee Algerijnen riskeren dezelfde straf, omdat ze op 18 januari over de omheining klommen van de marinebasis in Zeebrugge. De hardleerse havenindringers kennen op 27 november hun straf. In de andere dossiers doet de rechter op 11 december uitspraak.