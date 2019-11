Hardleerse transmigranten krijgen 6 maanden cel nadat ze uit huiftrailer worden gehaald in haven Siebe De Voogt

27 november 2019

16u30 0 Brugge Twee transmigranten uit Eritrea hebben in de Brugse rechtbank effectieve celstraffen van 6 maanden gekregen voor het binnendringen van de haven van Zeebrugge. De man en vrouw werden op 25 september uit een huiftrailer gehaald op de terreinen van P&O Ferries.

Het was al de zesde keer dat de twee transmigranten opgepakt werden in de Zeebrugse haven. Op 9 oktober werden ze ook al beiden veroordeeld in de correctionele rechtbank van Brugge. Een effectieve celstraf van 6 maanden was toen hun deel. De vrouwelijke havenindringer liep op 23 oktober zelfs nog eens dezelfde straf op. Voor de feiten van 25 september vorderde het parket 9 maanden cel, maar de rechter hield bij het bepalen van de straf rekening met het eerder vonnis. Hij legde de Eritreeërs bijkomend 6 maanden cel op. Nog woensdagmorgen moest een Algerijnse transmigrant zich verantwoorden voor dezelfde feiten. Hij werd op 25 oktober uit een container geplukt in de haven. De man hangt 6 maanden cel en 800 euro boete boven het hoofd. In dat dossier doet de rechter op 8 januari uitspraak.