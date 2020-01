Handmade in Brugge krijgt voorbeeldfunctie van Vlaamse overheid Bart Huysentruyt

09 januari 2020

15u35 0 Brugge Het concept Handmade in Brugge hoort bij de acht praktijken op het Register van inspirerende voorbeelden rond het borgen van immaterieel erfgoed. Dat heeft Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), ook bevoegd voor Cultuur, bekendgemaakt.

Handmade in Brugge laat bewoners en bezoekers kennismaken met het rijke ambachtelijke verleden van de stad, maar ook met de vele ambachtslui die vandaag hun ambacht beoefenen binnen de stad. Op dit moment zijn 76 ambachtelijke makers houder van het label Maker Handmade in Brugge. Alle labelhouders worden gebundeld in een stadsgids waarmee je de verschillende makers en ateliers kan ontdekken.

“De sterkte van Handmade in Brugge zit in het zoeken naar actuele manieren om ambachten te benaderen en de hedendaagse relevantie van ambachten aan te tonen”, motiveert Jambon de keuze voor Handmade in Brugge als voorbeeldproject. “Door ambachten een toekomst te geven, wordt dit immaterieel erfgoed geborgen. Het initiatief sluit mooi aan bij de aandacht voor vakmanschap binnen het beleid rond immaterieel erfgoed. Naast de initiatieven naar makers wordt ook het brede publiek gesensibiliseerd voor lokaal gemaakte producten.”