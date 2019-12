Handelaars Katelijnestraat krijgen drankje, net voor ze anderhalf jaar in wegenwerken zitten Bart Huysentruyt

19 december 2019

19u29 12 Brugge De handelaars van de Katelijnestraat in Brugge hebben, samen met de aannemer, alvast het glas geheven op 2020. In februari starten immers de belangrijke wegenwerken van anderhalf jaar in de stukgereden straat. “We duimen dat we halfweg 2021 opnieuw vlot bereikbaar zijn", zegt Daniel Jonckheere van Het Bierpaleis.

Maandag 17 februari 2020. Die dag start aannemer Willemen Infra nv met de rioleringswerken en de heraanleg van de Katelijnestraat en de Arsenaalstraat. Maar de hinder is al merkbaar. De afgelopen weken zijn er voorbereidende sleufwerken gebeurd aan de nutsleidingen. De straat was de voorbije tijd ook al vaak niet goed bereikbaar. “Tijdens de kerstvakantie zetten we alles open en zijn de handelaars wél weer vlot te bereiken", zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Dit wordt het belangrijkste wegenwerk van de komende jaren en we willen het goed aanpakken.”

Unizo

Dat begint met een drankje, want Unizo trakteerde de handelaars en de werkmannen op een glas, net voor de vakantie start. “De stad heeft ons gevraagd om de schakel te zijn tussen de aannemer en de handelaars", zegt Brecht Clyncke van Unizo. “We hebben die rol ook al opgenomen bij de werken aan ‘t Zand en dat is toen goed verlopen. We zijn aanwezig op de wekelijkse werfvergaderingen, zodat we de handelaars snel op de hoogte kunnen brengen van praktische zaken. Zij kunnen dan hun klanten of leveranciers tijdig verwittigen.”

De grootste hinder voor het verkeer zal ontstaan zodra je niet meer door kan over de Katelijnebrug en als de Gentpoortvest onderbroken zal zijn Mercedes Van Volcem (Open Vld)

Na de kerstvakantie hervatten de werken op maandag 6 januari en worden de nutsleidingen in het stuk tussen de Colettijnenstraat richting Arsenaalstraat aangepakt. Daarna start de eerste échte fase in februari. “Er zal gewerkt worden in verscheidene fasen om de hinder tot een minimum te beperken en de aannemer zal in dubbele shifts werken van 6 tot 22 uur”, zegt schepen Van Volcem. “Als alles volgens schema loopt, zijn alle werken midden 2021 achter de rug. De grootste hinder voor het verkeer zal ontstaan zodra je niet meer door kan over de Katelijnebrug en als de Gentpoortvest onderbroken zal zijn.”

Zomervakantie

In februari 2020 wordt gewerkt in de omgeving van de Katelijnebrug, Bargeweg, Gentpoortvest en Katelijnevest. De Katelijnevest zal tijdens die werken volledig onderbroken zijn. De tweede fase start in april 2020 en omvat de zone tussen Gentpoortvest en Arsenaalstraat. Het einde van deze fase is begin juli 2020. “De werken in de Arsenaalstraat vinden plaats tijdens de zomervakantie om de hinder voor leerlingen en leerkrachten zoveel mogelijk te beperken”, zegt Van Volcem.

Infomarkt

De laatste fase is de meest complexe: aan de Mariabrug zullen dan de bootjes tijdelijk niet door kunnen.

Tijdens een infomarkt op dinsdag 14 januari van 16 tot 20 uur in het Novotel kunnen bewoners kennismaken met de fasering, timing en het verkeersverloop tijdens de werken.