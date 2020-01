Handelaars én stad willen nieuwe blikvanger op ’t Zand: “Maar het is niet zo simpel als het lijkt” Bart Huysentruyt

21 januari 2020

18u22 0 Brugge De handelaarsvereniging Pluzand, die de uitbatingen op 't Zand verenigt, vraagt aan het Brugse stadsbestuur een nieuwe ‘eyecatcher’ voor het plein. Dat de fontein met de beeldengroep na de heraanleg is verdwenen, ligt de handelaars nog zwaar op de maag. “We willen óók iets nieuws”, bevestigt burgemeester Dirk De fauw. “Momenteel worden enkele ideeën onderzocht.”

De bekende fontein met beeldengroep prijkte sinds eind jaren tachtig van vorige eeuw fier op ’t Zand. Door de heraanleg van Brugges grootste plein in 2017 verdween het kunstwerk. Later werden de bronzen beelden zelfs gestolen in hun opslagplaats. Dat veroorzaakte verhitte discussies. ‘t Zand werd heraangelegd zonder nieuw kunstwerk, wat veel Bruggelingen nog altijd heel spijtig vinden.

Paard?

Niet in het minst de handelaars op het plein zelf, die vroeger mee profiteerden van de aantrekkingskracht van de fontein met beelden. “Het was een van de vijf meest gefotografeerde plaatsen van Brugge”, zegt Marc Vandamme van de handelaarsvereniging Pluzand. “Sinds de heraanleg van 't Zand is er toch een soort leegte ontstaan. Er is nochtans plaats voor een nieuwe ‘eyecatcher’, een kunstwerk dat volk naar het plein zou kunnen lokken.”

Bij Pluzand denken ze aan een paard, als verwijzing naar de oude paardenmarkten op de Vrijdagmarkt nabij 't Zand. “Maar ook een waterpartij is welkom, al weten we wel dat dit wellicht niet zo snel te realiseren is”, zegt Vandamme.

Treinstel op sporen

Ook oppositieraadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) heeft er zo zijn eigen idee over. Hij denkt aan een verplaatsbaar treinstel voor 't Zand. “Er lag ooit immers een station op ‘t Zand. Een oud treinstel zou daarnaar verwijzen. Het zou ook een knipoog zijn naar trein- en trambouwer Bombardier, ook al uit Brugge.” Volgens Van Den Driessche zou het treinstel dan makkelijk te verplaatsen zijn. “Leg treinsporen aan tot aan het Concertgebouw. Dan kan je de trein makkelijk wegslepen van ‘t Zand als er een evenement georganiseerd wordt. Dat kan een simpele oplossing zijn."

Geen grote letters

Het Brugse stadsbestuur heeft wel oren naar de opmerkingen van de handelaars. Ook burgemeester Dirk De fauw (CD&V) is voorstander van een nieuw ‘visueel element’. “Maar het moét verplaatsbaar zijn", zegt hij. “We zijn hier wel degelijk mee bezig en er wordt ook een aantal ideeën onderzocht. Er was een voorstel om grote letters te plaatsen, zoals ook in Antwerpen of Blankenberge. Maar dat idee is niet weerhouden. We willen graag een ‘eyecatcher’, die je bij evenementen kan wegnemen. Het mag evenwel niet makkelijk te verslepen zijn door grappenmakers. Het is dus niet zo simpel als het lijkt.”