Halfuur kortparkeren in Brugge overal gratis vanaf 1 oktober Bart Huysentruyt

15 juni 2020

16u16 0 Brugge Een halfuur kortparkeren in Brugge is vanaf 1 oktober overal gratis. Op dit moment moet je in de binnenstad nog 10 eurocent betalen om 30 minuten je wagen achter te laten.

Sinds 2017 geldt er kortparkeren in de binnenstad en in de deelgemeenten. In de binnenstad moet een gebruiker om 30 minuten te parkeren 10 cent betalen aan de parkeerautomaat. In de deelgemeenten is het kortparkeren al gratis. Vanaf 1 oktober zal dit gelijkgesteld worden.

Dit zal gecontroleerd worden aan de hand van sensoren die op de parkeerplaatsen worden aangebracht. Door deze sensoren zullen de parkeerwachters perfect weten hoe lang een auto er al staat, en indien nodig een retributie uitschrijven.

In de binnenstad zal het gratis tarief alleen gelden op de plaatsen die nu al exclusief voorbehouden zijn voor het kortparkeren: in de Langestraat, Katelijnestraat, Smedenstraat, Ezelstraat en Schaarstraat. Op de overige parkeerplaatsen in de binnenstad kan je nog altijd de auto achterlaten volgens het normale tarief.