Haatmails en valse recensies voor Brugs restaurant dat foie gras serveert, Sven Ornelis springt in de bres Mathias Mariën en Bart Huysentruyt

15 november 2019

11u48 16 Brugge Restaurant Phare de Vie in Brugge moet alle zeilen bijzetten om tientallen negatieve recensies en haatmails te kaderen bij zijn klanten. Dat de zaak haar foie gras haalt bij de geviseerde artisanale boer in Bekegem, vormt de aanleiding. “Ik heb respect voor mensen die ergens voor vechten, maar niet op deze manier”, zegt uitbater Ludwig De Langhe.

De dierenrechtenactivisten van Animal Resistance voerden vorige zaterdag actie in de boerderij van Bekegemse Foie Gras. De enige artisanale kweker van foie gras zag nadien liefst 190 eenden sterven, nadat ze een grote schrik hadden opgelopen. De overgebleven dieren die in de stal tijdens die actie waren, werden ook geslacht. De overlevingskansen van de 300 eenden waren te klein geworden. De activisten gingen daarna duidelijk op zoek naar de afnemers van de foie gras en kwamen in Brugge terecht.

20 negatieve recensies per uur

In nauwelijks enkele uren tijd stroomde de mailbox van Phare de Vie, op de hoek van de Torhoutse en Gistelse Steenweg, vol met haatberichten. Ook op Facebook bleven de negatieve recensies over het eten maar komen: tot twintig per uur. Voor Ludwig De Langhe en Els Pylyser was dat een kleine shock. “We hadden dit niet zien aankomen”, zeggen ze. “Maar omdat we foie gras serveren van de eerder geviseerde boer in Bekegem, stonden we plots in het oog van de storm.”

Kwaliteitsvolle producten

Phare de Vie werd doelwit van de groep vegetariërs en veganisten, aangezien er foie gras op de menukaart staat. “Zij gaven ons restaurant meerdere negatieve recensies. Jammer toch, aangezien zij nog nooit ons restaurant bezochten”, legt de zaakvoerder uit. “Wij zijn elke dag druk in de weer om het beste van onszelf te geven met verse en kwaliteitsvolle producten. We staan achter het bedrijf in Bekegem, waar met respect wordt gewerkt.” De Langhe begrijpt de activisten wel, zegt hij. “Ik heb respect voor mensen die ergens voor vechten, maar niet op deze manier."

Sven Ornelis

Phare de Vie krijgt in elk geval steun van mediafiguur en hobbykok Sven Ornelis. Hij schreef er zelfs een blog over: “Gelukkig zijn er ook ontzettend veel klanten die de eigenaar en het personeel van Phare De Vie een hart onder de riem steken en zeggen dat deze negatieve campagne hen niet zal tegenhouden om klant te blijven van deze charmante klassezaak in Brugge”, schrijft hij.

Sommige klanten zijn nu woest op deze activisten en beweren zelfs nu nog vaker langs te komen, omdat ze dit soort acties absoluut niet weten te waarderen. Is dat wat de haters teweeg willen brengen? Sven Ornelis

“Zelfs vegetariërs die trouwe klant zijn, en zeggen dat er altijd een mooi alternatief voor vlees of vis wordt geserveerd. Sommige klanten zijn nu woest op deze activisten en beweren zelfs nu nog vaker langs te komen, omdat ze dit soort acties absoluut niet weten te waarderen. Is dat wat de haters teweeg willen brengen?” Ondertussen betuigden effectief ook al tientallen klanten die de zaak wél al bezochten hun steun met positieve commentaren. Eind vorig jaar nog kreeg het restaurant 4,5 sterren op 5 bij een recensie van deze krant.