Haal je maaltijden af of laat ze thuis bezorgen, #SamenTegenCorona: ontdek hier de initiatieven uit Brugge Bart Huysentruyt

17 maart 2020

13u14 2 Brugge Door de verplichte sluiting tot 3 april toont de horeca zich in deze coronatijden van zijn creatiefste kant. Wij helpen graag een handje om de takeaway- en deliverymogelijkheden in uw gemeente onder de aandacht te brengen. Zelf nog een goeie tip? Stuur een mailtje naar oostkustregio@hln.be.

Bij deze handelaren kan je take-away bestellen:

Pasta-Gusto

Frank Van Ackerpromenade 1

Afhaal en levering

Chang Thong Thai

Kleine Hoefijzerstraat

Open voor take away en levering via Uber Eats

Amuzee

Zeedijk 12/13

Take away gerechten, levering aan huis

Carlito’s

Hoogstraat 21

Thuislevering via Uber Eats en Deliveroo, take away mogelijk

Den Gouden Karpel / Ameloot

Vismarkt 9-10-11

Restaurant gesloten, vishandel en traiteur open. Take away van bereide gerechten

Cézar

Jeruzalemstraat 1

Nous

Kleine Sint-Amandsstraat 12

Koken aan huis op maat

Hermanus ism restaurant Parilla

Maalse Steenweg 315

Take away en delivery 7/7 van 17 tot 21 uur

TouGou Fijnproeverij

Smedenstraat 47

Vitrineverkoop van maandag tem zaterdag van 10u00 tot 18u00. Uitbreiding van aanbod dagschotels, verse soepen, salades, terrines, Franse specialiteiten, etc....

www.tougou.be

Que Tapa eet@elier

Dorpsplein 8 in Dudzele

Klanten uit Dudzele die niet tot in de winkel geraken, kunnen met contact opnemen via mail of telefonisch. Wij brengen dan de bestelling bij hen thuis. Daarnaast leveren we ook aan bedrijven.

www.quetapa.be

Chocolaterie Sukerbuyc

Katelijnestraat 5

Gratis levering artisanale chocolade en paasartikelen regio Groot-Brugge. Bestellen via www.sukerbuyc.be/webshop promocode CORONA ingeven bij het afrekenen.

Www.sukerbuyc.be

Le Foulard

Moerkerksesteenweg 95 in Sint-Kruis

Elke dag verse maaltijden om op te warmen. Ook elke weekdag een warme afhaallunch tussen 11:30 en 13:30 u. Ook kaas en charcuterie te verkrijgen. Ma-Zo: 7:30-18:30 gesloten op woensdag.

www.lefoulard.be

Bocca

Dweersstraat 13

Take away en thuisbezorging via deliveroo.

www.bocca.be

Frietfarm

Zuidzandstraat 29

Tijdens de coronacrisis 7/7 open van 11h tot 20h. Afhalen van frietjes, burgers, gerechten en frituursnacks.

www.frietfarm.be

D’s Deldycke Traiteurs

Wollestraat 23

Take away in de shop en levering aan huis, foodpakketten met dagschotels voor meerdere dagen. Open van donderdag tem maandag van 10u - 18u30.

www.deldycke.be

Boer Bas

Sint-Pietersnoordstraat 3

Als voedingswinkel normale openingsuren. Wie liever thuisblijft en niet onder de mensen komt kan bestellen, er wordt nu uitzonderlijk bezorgd zonder meerprijs. Betalen kan met bancontact aan de deur. Bestellen en info via 0472/82.65.98

www.boerbas.be

Goezepitte 43

Goezeputstraat 43

Wij bieden afhaal gerechten aan.

www.goezepitte43.be

Tête Pressée

Koningin Astridlaan 100

De traiteurwinkel is open van dinsdag tem zaterdag vanaf 10h. Op maandag extra open van 10h tot 12h voor bestellingen. Leveren ook aan huis.

https://webshop.traiteurwinkeltetepressee.be/Menu

Floris

Gistelsesteenweg 520 in Sint-Andries

Afhaalhapjes en -menu

Bestellen: info@florisrestaurant.be of 050736020

www.florisrestaurant.be

#food

Scheepsdalelaan 37

Bieden 24/7 afhaalservice in de automaat die voor het restaurant staat. Via Deliveroo kan er besteld worden bij Suzy’s Salads, Steve’s Stews en Luigi’s Lasagnas. Er is ook een afhaalmenu beschikbaar, warm of koud, te bekijken op de Facebookpagina.

Www.hashtagfood.be

HAP take away bites

Zilverpand 16

Take away en extra groot gebied voor levering aan huis (groot Brugge en groot Damme).

https://www.facebook.com/hapbrugge/

Enroute 367

Gistelsteenweg 20

Take away ontbijt & diverse lunches

info@enroute367.be of 0494 27 64 78

Deze handelszaken passen zich creatief aan:

Les Folies

Eiermarkt 8

Winkel gesloten, gratis verzending via de webshop. Bij bestelling vanaf 50 euro 20% korting met vermelding van de code ‘BLIJFINUWKOT’

www.les-folies.be

Goûts et Couleurs

Ezelstraat 1-5

Gratis verzending op de webshop met de code ‘freeshippingcovid19’. Wie leuke foto’s post met aankopen uit de winkel kan een cadeaubon winnen

www.gouts-et-couleurs.be

Boetiek RUTH

Sint-Jakobsstraat 55

Gratis verzending via de webshop, outfits op instagram - die niet op de webshop staan - kunnen ook via bericht aangekocht en gratis verstuurd worden.

Boetiek is gesloten voor het grote publiek, wel door de week aanwezig tussen 14 & 18u (langskomen kan dus, wel one visitor at a time!)

www.boetiekruth.be

Greet Verbeke

Sint-Jakobsstraat 53

Winkel is elke weekdag open, ook op dinsdag, of na afspraak

www.greetverbeke.com

Zucchero Confiserie

OLV Kerkhofzuid 18

Gratis verzending voor de online bestellingen. Actie: 6 kilo afnemen ipv 8 kilo voor gepersonaliseerd snoep op maat.

www.snoepopmaat.be

Kapsalon-Pruikenhuis Tourlamain

Langestraat 48

Open op afspraak di-woe-do-vr van 9 tot 12 uur

www.pruikenhuis-tourlamain.be

Karmamarkt

Langestraat 22

De voedingswinkel is open

www.karmamarkt.be

Dhondt Leef Mooi

Torhoutsesteenweg 100

Gratis verzending via de webshop. Cadeaubons kunnen digitaal gekocht en thuis geprint worden.

www.dhondt.be

Brugs Bierpaleis

Katelijnestraat 25

Gratis boek Brupop Backstage

Pim Pam Poen

Vlamingstraat 16

Gratis verzending en retour via de webshop. Extra open op maandagvoormiddag, vrijdag open tot 19 uur. Mogelijkheid om op afspraak te gaan na de openingsuren.

www.pimpampoen.be

Bambino

Langestraat 58

Doorlopend open van 8 uur tot 18 uur van maandag tem vrijdag.

www.facebook.com/bambinostocks

Apotheek Neyt Brugge

Geldmuntstraat 32

Doorlopend open tijdens de week van 9 tot 19 uur en op zaterdag van 9 tot 18.30 uur

www.apotheekneyt.be

Mais Oui

Academiestraat 12

Andere openingsuren: Maandag 13u tot 17u (nieuw); dinsdag 10u30 tot 17u; woensdag private shopping op afspraak; donderdag 10u30 tot 17u; vrijdag: 10u30 tot 20u (langer open), gratis verzending in de webshop, private shoppen 1 op 1 buiten de uren

www.maisoui.be

Du Fossé Design

Academiestraat 3-7

Op afspraak mogelijk buiten de openingsuren.

www.dufosse.be

Van Dale Haarden

Gentpoortstraat 12

Op afspraak mogelijk buiten de openingsuren.

www.vandalehaarden.be

Blaise Boutique

Geldmuntstraat 17

Gratis verzending op de webshop dit weekend. Vanaf maandag 16/3 tem 3 april: 15% korting op de aankoop zowel in de winkel als online.

www.blaiseboutique.com

Juwelier Misakyan’s

Academiestraat 4

Online bestellingen mogelijk en uur langer open, nu tot 17.30 uur.

www.misakyans.com

Frederiek Van Pamel

Ezelstraat 33

Boeketten worden kosteloos geleverd.

www.frederiekvanpamel.be

Ellis Gijsen Geur en Kleur Styliste

Hoogstraat 44

Van maandag tot en met vrijdag is de winkel open tussen 11u en 18u. Voor en na deze uren enkel op afspraak. Je kan zoals altijd je bestelling plaatsen via de webshop, tot en met 31 maart zijn de verzendkosten gratis.

www.ellisgijsen.be

Olleke

Wijngaardstraat 12

Geven tot 6 april 15% online korting op meer dan 77 gezelschapsspelletjes en puzzels van Harry Potter, Disney, Marvel, Lord of the Rings, Fantastic Beasts, Batman, Game of Thrones en Stranger Things. Korting gebeurt automatisch in de winkelmand.

https://desprookjeswinkel.be

Dame De Pique

Noordzandstraat 16A

Korting van -20% in de winkel of -15% bij verzenden. Check de social media van de zaak, zie je iets leuks dan sturen ze zonder kosten naar je op of je kan vragen om na sluitingsuur te komen shoppen.

https://damedepique.be/

Hoet Optiek

Vlamingstraat 19

Open van maandag tem vrijdag en dit doorlopend van 9u tem 18u30. Na en tijdens deze uren ook op afspraak, aan huis komen voor een nieuwe look, herstellingen,... is ook mogelijk.

www.hoet-optiek.be

Computerkliniek bvba

Nijverheidsstraat 100 in Assebroek

Bepaalde computerproblemen kunnen ook via een ONLINE support aangeboden worden. Daarop geven we graag een korting van 10%. Gratis Anti Virus bij bestelling via de webshop. Ophalen en brengen is gratis.

www.computerkliniek.be

Verhuizingen Bonte

Dirk Martensstraat 10

Verhuiswinkel gesloten. Gratis levering verhuismateriaal via de webshop.Thuisbezoek op afspraak.

Telefonisch bereikbaar van 8u tot 18u.

Www.verhuizingenbonte.be

ASAP Nails & Beauty Supply

Lieven Bauwensstraat 19

Omdat gezondheid niet te koop is sluiten we onze deuren. We blijven ‘behind the scenes’ alle online bestellingen verwerken en emails en telefoons beantwoorden. Gratis verzending vanaf €50 excl btw ipv €99 excl. Afhalen op afspraak mogelijk.

Www.asap-nails.com

Gare de Robe

Leopold II-laan 47

Deze week sluit de winkel. We proberen creatief te zijn en zullen leuke outfits blijven posten. Wil je iets bestellen, dan brengen wij het graag tot aan de voordeur. barbara@garederobe.be

Voor afspraak buiten de openingsuren: mail naar barbara@garederobe.be of stuur een bericht naar Barbara 0476299083.

www.garederobe.be

Yorick Naeyaert

Wantestraat 8 in Assebroek

In plaats van groepstrainingen worden online 2 workouts per week aangeboden, voor élk niveau.

Via deze link kunnen geïnteresseerden voor €25,41 een abonnement nemen voor 3 weken, dus 6 workouts.

www.yoricknaeyaert.be

Florilegium Bloemenwinkel

Garenmarkt

Bloemen bestellen kan 7 dagen op 7. Gratis levering in heel groot-Brugge.

www.boudens-styling.be

Duka Moodstore

Wijngaardstraat 14

Er is free shipment voor alles wat online wordt aangekocht Op maandag ook open. Wie privé als individu wil shoppen buiten de openingsuren (van 11u tot 18u) kan mailen.

www.duka-store.be

Oxfam Wereldwinkel Brugge

Diksmuidse Heerweg 102 in Sint-Andries

De winkel is enkel open op donderdag of vrijdag. Je kunt telefonisch, via mail of via de webshop bestellen. Bestellingen kun je afhalen in Sint-Andries of laten thuis leveren.

shop.oxfamwereldwinkels.be/regiobrugge

Javana

Steenstraat 6

Open van maandag tot en met zaterdag van 9.00h tot 18.00h. Deze openingsuren kunnen uiteraard wijzigen in functie van de beslissingen van de regering. Bestellingen via de webshop worden gratis bezorgd.

www.javana.be

Harfi

Ezelstraat 16

Gratis verzending vanaf €50, elke weekdag open, levering aan huis en mensen kunnen ook ‘s avonds afhalen als ze er tijdens de openingsuren niet geraken.

www.harfi.be

Lola Life Lines

Noordzandstraat 69

20% korting in de webshop en gratis verzending vanaf €20 tijdens de lockdown-weekends.

www.lolalifelines.be

Optiek Delbecque

Zuidzandstraat 52

Naar aanleiding van de coronacrisis openen wij de zaak enkel na telefonisch contact op 050/33.05.96.

www.optiekdelbecque.be

4Fier

Geldmuntstraat 25

De winkel sluit. We zetten nu volop in op het uitwerken van een online verkoop via de facebookpagina en op de website. Bestellingen kunnen opgehaald en/of betaald worden in de store maar dan telkens op afspraak. Leveren is eveneens een optie.

www.4fier.com

Vulpennen Brugge

Sint-Amandsstraat 28

Alles kan verstuurd worden zonder verzendingskosten, buiten de openingsuren op afspraak.

Www.vulpennenbrugge.be

Chocolatier Van Oost

Wollestraat 11

Gewijzigde openingsuren: Maandag: 10.00 - 14.00 u, Woensdag: 10.00 - 14.00 u, Zaterdag: 13.00 - 18.00 u

www.chocolatiervanoost.net

Chocolaterie Spegelaere

Ezelstraat 92

Leveringen aan huis bij aankoop vanaf 50 euro.

Regio: groot Brugge (en daarbuiten)

Bestellen kan telefonisch (0486/84.11.59) of per e-mail (info@chocolateriespegelaere.be)

www.chocolateriespegelaere.be

Leeloo

Sint-Jakobsstraat 19

Omdat Leeloo net 20 jaar bestaat geven ze op alles -20% in de winkel en op de webshop van Leeloo.

www.leeloo.be

Fit & Food

Lange Vesting 16

- Enkel open in de week

- Enkel 1 op 1 trainingen

- Alle toestellen en materialen worden ontsmet tussen de klanten

- Dieetvoeding kan telefonisch besteld worden

- Desinfecterende handgel voor klanten

Www.fitenfood.be

Billyjune

Dweersstraat 11

Maandag gewone openingsuren. Di-vr van 11u-20u. Bij aankoop van min 50 euro, maak kans eind mei op een waardebon van 250 euro.

Www.billyjune.be

KDOOS

Krekenstraat 17 in Dudzele

Leveren wijnen en geschenkmanden aan huis. Op wijnen, bubbels en porto: korting van 10% vanaf 6 flessen.

www.kdoos.be

Corona

Gouden Handstraat 17

Openingsuren: maandag tot vrijdag (telkens van 8.30-12.00u & van 13.30 -18.00u), niet open in het weekend

bestellingen kunnen steeds telefonisch doorgegeven worden (050/331339)

De verlichtingsafdeling blijft open op zaterdagna telefonische afspraak: 0478/79 79 34

Fresh

Gewijzigde openingsuren: maandagvoormiddag open; elke weekdag een uurtje langer, tot 19u; in het weekend gesloten.

http://www.freshbrugge.com/

0472/815 449