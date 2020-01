Guido Gezelle is hélemaal terug in Brugge, en moderner dan ooit: eigen website, filmpjes, yoga én geïmproviseerde kinderfoto Bart Huysentruyt

15 januari 2020

13u48 0 Brugge Schrijver-priester Guido Gezelle is overleden in 1899, maar toch weer hélemaal terug in Brugge. De hoofdbibliotheek Biekorf plaatst hem helemaal centraal én werkte, samen met tal van partners, een website uit met zijn hele archief. Gezelle is daarin moderner dan ooit met kortfilmpjes, yoga, een zoekplaat à la ‘Waar is Wally’ en een kinderfoto , gemaakt met artificiële intelligentie.

Guido Gezelle, geboren in 1830 en gestorven in 1899, is uiteraard geen onbesproken historische figuur. De schrijver, journalist, poëet en priester heeft een bewogen levenswandel gekend. You love him or you hate him. Om dat zwart-witimago wat bij te sturen, is er nu een website: www.gezelle.be. Daar kan je werkelijk alles over de man terugvinden, aangevuld met moderne nieuwigheden. Het moet Guido Gezelle wat tastbaarder maken voor nieuwe generaties.

Twee talen

“Alleen al aan het enthousiasme waarmee aan dit project is gewerkt, voel je dat Gezelle lééft bij veel Bruggelingen”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock. “Zijn hele archief is hier in de Biekorf-bibliotheek te vinden. Dat hebben we gedigitaliseerd. De website is opgemaakt in twee talen: het Nederlands en het Engels. Zo maak je zijn werk toegankelijker dan ooit, over alle werelddelen heen.”

Afgietsel van hersenen

Uiteraard vind je online Het Schryverke terug, zijn meest bekende werk uit de dichtbundel Vlaamsche Dichtoefeningen. Maar ook 7.700 brieven zijn gedigitaliseerd, net als alle Nederlandstalige woorden die hij bedacht of verhalen die over hem zijn verteld. Jongeren kunnen op de site zogenaamde gif’s of kleine filmpjes downloaden, yoga volgen met Gezelle of een afgietsel van zijn hersenen bewonderen. En wat dan gedacht van een foto van Gezelle als kind? “Zo'n foto bestaat helemaal niet, maar via artificiële intelligentie hebben we er wel één proberen te reconstrueren”, zegt wetenschappelijk medewerker Els Depuydt.

Nauwe band met zijn buurvrouw

Uit het VRT-archief komen dan weer filmpjes van de Brugse priester en je kan - naar analogie met de bekende ‘Waar is Wally’-tekeningen - ook op zoek gaan naar Guido Gezelle op een zoekplaat, getekend door Marec. “Zo krijgt de oude man toch een bijgesteld, en lichtjes anders imago”, zegt Blontrock. “Tegelijk blijft ook de Gezellekenner niet op zijn honger zitten. Een postkaartencampagne met tal van wist-je-datjes over Gezelle moet de website kenbaar maken bij het publiek. Zo leer je dat Gezelle stiekem nieuwe woorden noteerde in zijn biechtstoel, dat hij een tomahawk in huis had en dat er flink geroddeld werd over zijn nauwe band met zijn buurvrouw Lady Smith.”