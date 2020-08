Guerrilla-actie van Refugee Walk op Simon Stevinplein om op te komen voor jonge vluchtelingen Bart Huysentruyt

25 augustus 2020

14u51 2 Brugge Enkele jongeren hebben dinsdagochtend krijtgraffiti aangebracht op het Simon Stevinplein in Brugge. Daarbij gebruikten ze de hashtag #letswalktogether, samen met de voetstappen die bekend zijn als logo van de Refugee Walk, een sponsortocht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

De jongeren willen aandacht voor de precaire situatie van vluchtelingen en roepen op om solidariteit te tonen en deel te nemen aan de Refugee Walk. Dat is een sponsortocht die ook onder de huidige coronamaatregelen doorgaat. Deze editie schrijven teams van maximaal acht personen zich in om een eigen route te wandelen, in plaats van een gezamenlijk parcours met andere deelnemende teams. Op die manier kan de Refugee Walk veilig doorgaan en belooft het een succesvolle editie te worden, voor het vijfde jaar op rij.

Om 9 uur brachten vrijwilligers krijtgraffiti aan op het Simon Stevinplein. “We vinden het belangrijk dat mensen weten wat Vluchtelingenwerk Vlaanderen doet. Dankzij hen kunnen we leuke activiteiten doen, maar krijgen we vooral ook de kans om mensen beter te informeren over onze moeilijkheden”, klinkt het.