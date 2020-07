Gruuthusemuseum zet nieuwe Brugse ‘makers’ centraal in expositie Bart Huysentruyt

26 juli 2020

11u42 0 Brugge Het Gruuthusemuseum verbindt Brugse makers uit het verleden met het heden in de nieuwe expositie ‘Handmade in Brugge’.

Sinds de middeleeuwen is Brugge een bloeiend ambachtelijk productiecentrum, met hoogstaand vakmanschap als belangrijk exportproduct. Die traditie blijft doorleven tot de 19ste eeuw. De vele mooie objecten in de vaste opstelling van het Gruuthusemuseum zijn daarvan een tastbare getuigenis: van majestueuze wandtapijten tot unieke gotische glasramen, van elegante houtsculpturen tot historisch kant, schilderijen, porselein en zilver.

Maar ook vandaag is deze stad de thuisbasis voor vele vakmensen, ontwerpers en ambachtelijke ondernemingen. Brugge heeft een ijzersterke reputatie opgebouwd op het vlak van gastronomie, kalligrafie en letterbeeldhouwen, textiel en restauratie. Jaarlijks reikt Handmade in Brugge labels uit aan Brugse makers die uitblinken in hun ambacht. Ondertussen telt dit netwerk 75 labelhouders. Speciaal voor deze expo zet het Gruuthusemuseum er 25 in de kijker. In Studio+, de mooie zolder van het Gruuthusemuseum, kan je kennismaken met hun inspirerend vakmanschap. De makers tonen hun creaties in kleine serres en laten op de manier zien dat Brugge een kweekplaats is voor makers van de toekomst.

Vakmanschap

Met een stadsplan, verkrijgbaar in de tentoonstelling, kan je daarna de stad intrekken om deze makers te ontmoeten in hun werkplek of winkel. In het najaar van 2020 zullen Musea Brugge en Handmade in Brugge een programma van workshops en performances organiseren in en rond het Gruuthusemuseum om bewoners en bezoekers van Brugge te laten proeven van het hedendaags vakmanschap in Brugge.