Grotere verkeersborden moeten snelheid in Sint-Jozef afremmen Bart Huysentruyt

27 augustus 2019

19u01 0 Brugge Nieuwe en veel grotere verkeersborden wijzen er chauffeurs in de Brugse wijk Sint-Jozef op om hun snelheid te minderen. Het is een campagne van de stad en de plaatselijke buurtwerking.

In februari startte de stad met een affichecampagne in de omgeving van de Graaf de Muelenaerelaan, Ronsaardbekestraat, Pannebekestraat, Jacob van Maerlantstraat en Cornelis Everaertstraat. Buurtwerk Sint-Jozef had de stad daartoe aangemaand, omdat er steeds meer snelheidsduivels de wijk teisterden. “We willen mensen erop wijzen dat hier een zone-30 van kracht is”, zegt schepen van Preventie Mathijs Goderis (sp.a). “De vijf gevoeligste straten krijgen zo'n verkeersborden, specifiek aan de inkom. Slogans als ‘een zware voet is nergens voor goed’ moeten de boodschap duidelijk maken. Zeker nu de scholen weer opstarten, is extra sensibilisering hier nodig.”