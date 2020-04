Grote ravage nadat Mercedes signalisatiepalen en betonblokken ramt in Zeebrugge Mathias Mariën

03 april 2020

18u21 0 Brugge Langs de Margareta van Oostenrijkstraat in Zeebrugge gebeurde omstreeks 16.30 uur een zwaar verkeersongeval. Een zware Mercedes SUV ging er ter hoogte van de spoorwegovergang uit de bocht.

De bestuurder ramde daarbij twee signalisatiepalen en een paar betonblokken. Daarbij kwam de auto op z’n zij terecht. De man zat gekneld in zijn wagen en werd door de hulpdiensten uit zijn benarde situatie geholpen. Hij is met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Tijdens de interventie was de straat voor alle verkeer afgesloten. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, wordt onderzocht. Door de aanrijding was het treinverkeer in het havengebied onderbroken.