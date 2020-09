Grote ravage na frontale botsing twee vrachtwagens in Lissewege Mathias Mariën

09 september 2020

19u48 432 Brugge Woensdagavond omstreeks 18.30 uur gebeurde op de Zeebruggelaan in Lissewege een zwaar ongeval met twee vrachtwagens die frontaal op elkaar inreden.



De klap was bijzonder zwaar. Omstaanders dachten in eerste instantie aan een ontploffing toen ze de klap hoorden. Een Poolse chauffeur die in de richting van Zeebrugge reed, werd frontaal aangereden door een Nederlandse trekker. Beide chauffeurs zaten gekneld in hun cabine en werden door de brandweer bevrijd. Ze werden beiden naar het ziekenhuis overgebracht. Ook de MUG-helikopter kwam ter plaatse, maar transport met de ambulance leek de beste optie. Door het ongeval was de weg richting Zeebrugge volledig versperd. Verkeer in de richting van Brugge kon na het vertrek van de hulpdiensten wel door. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, wordt onderzocht.