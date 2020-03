Grote maatregelen voor corona, veel creativiteit en solidariteit in en rond Brugge: blijf het hier live volgen Arne Hanseeuw Bart Huysentruyt Mathias Mariën Siebe De Voogt Benny Proot

13 maart 2020

08u04 62 Brugge De scholen houden de deuren vanaf maandag gesloten, restaurants en cafés gaan na vrijdagavond onherroepelijk dicht, voor winkels gelden strengere regels: de maatregelen tegen de coronacrisis worden flink opgeschroefd. Maar die maatregelen vergen creatieve oplossingen. Een horecazaak uit Jabbeke biedt alvast een takeaway-service aan, een restaurant in Brugge gaat vandaag een hele dag open om de voorraden aan te vullen en ook de eerste solidariteitsacties worden uit de grond gestampt. Een ijsjeszaak uit Houthulst wil zondag alvast de rusthuizen bevoorraden met ijsjes. Hoe pakt de school van uw kind de mogelijke opvang aan de komende weken? Volg het hier.

OOSTKAMP/ZEDELGEM: Uitvaartcentrum Timmerman streamt hun begrafenissen, zodat deze ook in coronatijden vanop afstand gevolgd kunnen worden. Een ideale oplossing voor onder meer rusthuisbewoners.

JABBEKE: Verschillende begrafenisondernemers nemen maatregelen tegen het coronavirus. Uitvaartcentrum Depoorter houdt de komende weken enkel diensten in beperkte kring.

KNOKKE: Het schepencollege in Knokke heeft beslist om tot 3 april gratis parkeren in te voeren op het hele grondgebied van de gemeente. “Om de schade voor de lokale economie enigszins te beperken", klinkt het. De parkingshop op het Gemeenteplein gaat dicht, maar blijft wel telefonisch en elektronisch bereikbaar via het nummer 050/34.23.06 of het mailadres knokke-heist@parkeren.be.

BRUGGE: De twee restaurants Parrilla in Assebroek en Hermanus in Sint-Kruis bundelen de krachten. “We gaan samen een take-awayconcept uitbaten”, zegt Nathalie Debacker van Parrilla. “Daarvoor zaten we donderdagavond al samen. We zijn bezig een gezamenlijke menukaart op te stellen. Onze koks zullen samen in de keuken van Hermanus staan en van daaruit verzorgen we de delivery en take away. We posten dit al op onze Facebookpagina’s en de positieve reacties stromen binnen.”

BRUGGE: Vanavond zou in het Concertgebouw van Brugge de ‘Johannespassie’ weerklinken voor een uitverkochte zaal, maar het coronavirus stak daar een stokje voor. De zangers en muzikanten van Collegium Vocale Gent en dirigent Philippe Herreweghe zorgen evenwel voor een verrassing: de generale repetitie van dit concert wordt vanavond integraal uitgezonden vanop hun website. Geniet vanaf 20 uur languit en vanuit je veilige zetel van Bachs meesterwerk.

BRUGGE: De Brugse hotels krijgen de ene na de andere annulering te verwerken. Ze mogen ook hun bars en ontbijtzalen niet meer openen. “Het ziet ernaar uit dat heel veel hotels gewoon zullen sluiten”, verwacht Dimitri Thirion, voorzitter van de vzw Hotels Brugge.

BRUGGE: Meer en meer horecazaken laten weten dat ze blijven koken en dat je maaltijden straks gewoon kan bestellen en afhalen. L’Estaminet aan het Astridpark in Brugge is daar één van. “Uiteraard zullen we volop inzetten op afhaalmaaltijden", klinkt het op Facebook. “Steun on en bestel jullie eten telefonisch 050/33.09.16, elke dag tussen 18 en 24 uur. We zullen u eeuwig dankbaar zijn.”

JABBEKE: Eethuis Mint neemt meteen de koe bij de horens en start vanaf zaterdag een take away- en deliverydienst op om zo toch hun klanten te bedienen.

BRUGGE: De stad Brugge bekijkt of het iets voor de horeca kan doen. “De incohiering (belastingschuld die definitief ingeschreven wordt, red.) wordt uitgesteld tot juni. Na de incohiering moet normaal binnen de twee maand betaald worden. Dat geldt voor logies, private musea en de terrastaks”, zegt schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Maar we bekijken of we nog meer kunnen doen.”

TORHOUT: Vrijdag vanaf 16 uur tot middernacht is er ‘Party like there is no corona’ in café Den Tap in Torhout. Je kan er plaatjes aanvragen tot de zaak dicht gaat.

TORHOUT: Broodjeszaak 't Piccolootje werkt vanaf zaterdag met een afhaalsysteem. De bestelling kan je afhalen met gepast geld op de parkeerstrook die zich voor de winkel bevindt.

BRUGGE: Restaurant In ’t Nieuw Museum opent vandaag van 11 uur ononderbroken tot sluitingstijd. Het restaurant wil zo de laatste restjes kwijt raken en de financiële gevolgen toch een beetje te beperken.

HOUTHULST: Christof Thorrez van het bedrijf SurprICE uit Houthulst zal alle 200 bewoners van de plaatselijke woonzorgcentra De Groene Verte in Merkem en Cassiers in Houthulst dit weekend trakteren op een gratis ijsje. Hij hoopt dat andere ondernemers zijn voorbeeld volgen. “De grootouders van mijn vrouw Nancy verblijven in Cassiers en de Groene Verte”, schetst Christof. “Op 10 maart vierde meme Simonne in de Groene Verte haar 93ste verjaardag. Het geplande familiefeest kan nu zondag jammer genoeg niet doorgaan en wij zijn niet de enige die zo’n mooie momenten moeten missen.” Info op de Facebookpagina.