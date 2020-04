Grote herstellingswerken aan Dampoortbruggen start: “Bedieningstijd verkorten, zodat er minder file staat” Bart Huysentruyt

20 april 2020

11u15 0 Brugge De Vlaamse Waterweg nv start met grote herstellingswerken aan de 150 jaar oude Dampoortsluis op de ringvaart in Brugge. Er is de komende maanden vooral ‘s nachts hinder, maar in de zomer zullen er ook overdag problemen zijn op de weg.

De Dampoortsluis in Brugge is 150 jaar oud en toe aan enkele dringende herstellingswerken aan de sluisdeuren. Zo kan de scheepvaart in de toekomst vlot blijven passeren via de sluis. Zoals bekend zijn er wel plannen om de hele Dampoortsluis te vernieuwen, maar die zijn nog niet voor morgen. Een nieuw Dampoortcomplex zou er pas komen na de vernieuwing van de Steenbruggebrug. Daar zijn de werken nog altijd niet voor begonnen.

Eerst enkel ‘s nachts

De eerste fase van de werken wordt uitgevoerd van 21 april tot en met 8 mei ter hoogte van de Dampoortbrug II, en van 11 mei tot en met 29 mei ter hoogte van de Dampoortbrug I. Eerst wordt de sluisbodem verstevigd met grondankers. Dat is nodig wanneer de sluis plaatselijk drooggezet wordt voor de effectieve herstellingen in fase twee, omdat de druk op de bodem verandert door het water weg te nemen. Verder worden er langs de oevers nissen gemaakt waarin schotten geplaatst kunnen worden om het water op te houden en aan de sluisdeuren te kunnen werken. “De fasering van de werken wordt bepaald in overleg met de scheepvaartsector en met de stad", zegt Lieven Dejonckheere van De Vlaamse Waterweg. “In april en mei werken we enkel ’s nachts, tussen 22 uur en 6 uur.”

Kortere bedieningstijd

In de zomer worden eerst de sluisdeuren aan de Dampoortbrug II aan de Wulpenstraat aangepakt, vervolgens die aan de Dampoortbrug I nabij de Potterierei. Elke brug zal telkens een tiental dagen afgesloten worden voor het verkeer, zodat de aannemer vlot en veilig kan werken. “Door de sluisdeuren te vervangen tijdens fase twee, zullen we door een aangepaste sturing de bedieningstijd verkorten: elke seconde dat de bruggen minder lang openstaan, heeft direct een positieve impact op een vlotte doorstroming voor het wegverkeer”, vult Dejonckheere nog aan.

De totaalprijs van de werken bedraagt 1,8 miljoen euro.