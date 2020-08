Grootvader krijgt 60 maanden cel voor de verkrachting van zijn kleindochter, die nog geen 2 jaar was Siebe De Voogt

14 augustus 2020

11u08 10 Brugge Een 70-jarige Bruggeling heeft zestig maanden cel gekregen, waarvan 37 effectief, voor de verkrachting en aanranding van zijn kleindochter. Het meisje was op het moment van de feiten nog geen 2 jaar.

De ouders van het slachtoffer kregen in het najaar argwaan. Ze vermoedden dat hun dochtertje misbruikt werd door haar opa. Het koppel installeerde een babyfoon met videofunctie om zicht te krijgen op de situatie. De beelden bevestigden hun vermoeden. In december werd Marc B. (70) opgepakt en aangehouden door de onderzoeksrechter.

Door de krantenartikelen over de zaak dook nog een tweede slachtoffer op. Een familielid verklaarde dat ze van 1995 tot 1998 meermaals werd aangerand door de neef van haar grootmoeder. Het meisje was amper 5 jaar toen de feiten begonnen. Volgens haar advocate verdrong ze het misbruik jarenlang. Marc B. bekende de feiten op zijn kleindochter, maar hield tijdens de zitting vol dat het maar één keer gebeurd was. Voor de aanrandingen op het ander familielid vroeg hij de vrijspraak.

De rechter verklaarde Marc B. vrijdagmorgen wel degelijk schuldig aan alle feiten. Ze legde hem zestig maanden cel op, waarvan 37 met uitstel. Na het uitzitten van zijn straf moet de man bovendien nog vijf jaar onder toezicht van de strafuitvoeringsrechtbank staan. Hij mag ook twintig jaar geen functie uitvoeren waarbij hij in contact komt met minderjarigen. Aan de slachtoffers kende de rechtbank 7.252 euro aan schadevergoedingen toe.