Grootste windmolenpark voor onze kust is operationeel: 44 turbines leveren elektriciteit aan 400.000 gezinnen Bart Huysentruyt

01 juni 2020

07u48 0 Brugge Norther, het grootste windmolenpark voor de Belgische kust, is volledig operationeel. Tegelijk heeft het zijn financieringspakket geherstructureerd. Norther telt 44 windturbines met een totale productiecapaciteit van 370 MegaWatt die energie leveren aan bijna 400.000 gezinnen.

Norther ligt in de Noordzee, ongeveer 23 kilometer van de haven van Zeebrugge. De bouw van dit project begon in het voorjaar van 2019, liep voor op schema en werd dan ook met ruime voorsprong op de opleveringsdatum operationeel. Met het einde van de bouwwerkzaamheden eind maart van dit jaar kon het project de technische voltooiing bereiken en commerciële activiteiten starten. De financiële ondersteuning onder de vorm van leningen wordt geleverd door een consortium bestaande uit de Europese Investeringsbank, de Deense exportkredietagent EKF en negen commerciële kredietverstrekker, waaronder Belfius, Rabobank en BNP Paribas. Ruim 400.000 gezinnen zullen vanaf nu elektriciteit krijgen via het imposante windpark.