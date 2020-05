Grootste school van Brugge hakt knopen door: KTA laat eerste-, derde- en vijfdejaars voor rest van schooljaar thuis, ook geen examens Bart Huysentruyt

11 mei 2020

20u44 9 Brugge Het KTA in Brugge, een van de grootste middelbare scholen van de stad, laat de eerste-, derde- en vijfdejaars voor de rest van het schooljaar thuis. Dat heeft de school maandag in een brief aan de ouders laten weten. Er zijn ook geen examens.

“Het is helaas niet mogelijk om de eerste-, derde- en vijfdejaars, alsook 2BSO en 4BSO, nog fysiek op school te ontvangen”, staat er te lezen. “De lessen en taken zullen voor hen via preteaching verder gezet worden. Volgend schooljaar zal er extra aandacht gaan naar deze jaren zodat de leerlingen de nieuwe graad zeker met de nodige bagage kunnen aanvatten.” Vanaf komende vrijdag gaat het zesde middelbaar wel terug naar school. Ook het tweede en het vierde zullen in fasen terug naar school moeten.

In de week van 22 tot en met 26 juni wordt voor bepaalde scharnierjaren en niveaus een evaluatieweek ingepland. Het gaat meer bepaald over de doorstroomrichtingen 2A, 4ASO, 4TSO en 4KSO en de eindjaren. Wie zijn taken niet voldoende maakt, kan een onvoldoende krijgen en herexamens moeten maken. Het schooljaar in het KTA stopt officieel op 30 juni.