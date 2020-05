Groot Vlaenderen brengt cocktails naar uw kot: “Ook voor mensen die verder dan Brugge-centrum wonen” Bart Huysentruyt

18 mei 2020

09u32 0 Brugge Omdat Deliveroo maar een beperkt gebied bestrijkt, en omdat ze ook mensen willen bedienen die verder dan het Brugse centrum wonen, brengt cocktailbar Groot Vlaenderen voortaan ook cocktails aan huis.

“We geven een draai aan ons concept: vanaf deze week leveren we onze cocktails elke donderdag zelf aan huis”, zegt Dieter Moeyaert van de bekende cocktailbar in hartje Brugge. De drankjes zijn vacuüm verpakt en worden gemaakt met ingrediënten die voor langere tijd houdbaar zijn. “Dus je kan onze creaties gerust op donderdag bestellen en pas zaterdag of zondag opdrinken. We leveren elk drankje met bijpassende beker en garnituur, en de juiste hoeveelheid ijs. De klant heeft enkel het vacuümzakje open te knippen, de inhoud in de beker te gieten, en het ijs erbij te voegen.”

De deadline voor bestelling is telkens woensdagavond om 21 uur. Het menu vind je via deze link. De levering volgt op donderdagavond tussen 17 en 22 uur. Betaling gebeurt cash of met de smartphone, via Payconiq. Er is een verplaatsingskost van drie euro. “We leveren in een straal van 10 kilometer rond Brugge. Verder dan Jabbeke, Zedelgem, Oostkamp, Moerbrugge, Sijsele, Moerkerke, Zeebrugge, Lissewege, Zuienkerke en Houtave gaan we niet.”

Vanaf nu is Groot Vlaenderen dus niet langer open op donderdag, noch voor takeaway, noch voor levering via Deliveroo, maar die dag kunt u wel een thuislevering bestellen.