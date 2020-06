Groot Europees congres JCI met 2.000 gasten komt in 2022 naar Brugge Bart Huysentruyt

03 juni 2020

16u11 0 Brugge Brugge is gaststad voor de Europese conferentie van Ju nior Chamber International (JCI) in 2022. Locatie wordt het nog te bouwen Congrescentrum op het Beursplein.

Het thema van de conferentie is ‘Food for generations’. JCI Brugge en JCI Houtland werkten samen met Visit Bruges Convention Bureau twee jaar aan hun bidding dossier. Junior Chamber International brengt zo een van de eerste grote congressen naar het nieuwe Beurs- en Congresgebouw in Brugge. “Dat zal een boost geven voor het congrestoerisme in onze stad”, zegt schepen van Toerisme Philip Pierins (sp.a). België mag stevig aan de bak om in juni 2022 ongeveer 2.000 Europese JCI-leden te inspireren voor een betere toekomst voor voeding, en hoe we omgaan met voedsel.

De Brugse regio bulkt van de bedrijven die inzetten op innovatie in landbouw, visserij, voedselproductie en -verwerking. De Europese landen zien België nog steeds graag als het land van bier, frieten, chocolade en wafels. “Dat zijn ook sterke culinaire troeven”, zegt Jonas Maes, leider van het team dat dit project realiseert. “Met de vier gedefinieerde pijlers willen we echter een breder publiek aanspreken, en de link met de West-Vlaamse bedrijven gebruiken. We kijken naar partners als De Hanze Business, Voka en Unizo om een businessforum te organiseren op de conferentie. Business en netwerken zitten in het DNA van JCI.”