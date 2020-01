Groepje transmigranten maakt amok op tram in Zeebrugge Mathias Mariën

08 januari 2020

18u52 98 Brugge In Zeebrugge heeft een groepje van zes transmigranten woensdagavond amok gemaakt op een tram. Ze raakten echter niet binnen in de stuurpost van de chauffeur en konden opgepakt worden.

Het incident gebeurde omstreeks 17.15 uur aan Zeebrugge kerk. De politie kwam massaal ter plaatse om de transmigranten op te pakken en te bedaren. Wat er hen precies bezielde, is niet meteen duidelijk. Ze bleven kloppen op de stuurpost van de chauffeur, maar raakten uiteindelijk niet binnen. De man voelde zich echter niet veilig en besloot geen enkel risico te nemen en de politie te alarmeren. De situatie was uiteindelijk wel snel onder controle. De zes transmigranten konden opgepakt worden. Opvallend: allen hadden ze een bevel op zak om het land te verlaten. Bij één van hen was de termijn daarvan al verstreken. Hij werd bestuurlijk aangehouden. Door het incident lag het tramverkeer zo’n twintig minuten stil. De chauffeur kwam met de schrik vrij en besloot gewoon verder te werken.