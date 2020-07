Groenvlakte naast Jan Breydelstadion is nu drive-incinema: Kinepolis speelt er drie films per dag Bart Huysentruyt

28 juli 2020

10u41 0 Brugge Een groenvlakte, net naast zwembad Lago Olympia en het Jan Breydelstadion, heeft Kinepolis omgetoverd tot drive-incinema. Je kan er dagelijks tot drie films vanuit de auto gaan bekijken.

Een ticket kost 25 euro. Vooraf kan je ook popcorn of een drankje bestellen. De inrit bevindt zich langs de Koning Leopold III-laan. De drive-in opent zijn deuren één uur voor de film begint. Tickets worden niet ter plaatse verkocht, sommige voorstellingen zijn ook al helemaal uitverkocht. Dus wil je er graag bij zijn, bestel dan snel je ticket online via kinepolis.be/ontour.

Stewards wijzen je plaats aan. “Vanzelfsprekend zetten we kleine auto’s vooraan en grote auto’s achteraan en staan alle auto’s in dezelfde richting”, zegt Marie Lemaître, die de communicatie verzorgt. Eenmaal je op je plaats staat, zet je je motor af. Je ontvangt een flyer met menu voor de webshop vlak voor aanvang van de film. Met de QR-code kan je inloggen en bestellen ter plaatse. Het geluid van de film zal je kunnen volgen via de FM-frequentie van je autoradio of een draagbare radio die je zelf meebrengt.