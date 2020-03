Groeningemuseum heeft nieuwe inkomhal en is heringericht: “Iedereen legt parcours nu in wijzerzin af” Bart Huysentruyt

12 maart 2020

09u13 0 Brugge Na tien weken van werken steekt het Groeningemuseum in het nieuw. Dat merken bezoekers al meteen in de volledig heringerichte inkomhal, maar ook in de opgefriste museumkamers.

In de inkomhal is de museumshop veel visueler aanwezig en kan je tickets voortaan meteen bij het binnenkomen aan de rechterkant kopen. “Het ziet er allemaal wat beter uit zo”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Qua stijl is gekozen voor het ruitenmotief dat ook aan de buitenzijde van de ramen voorkomt. Bezoekers vinden hier makkelijker hun weg, ook voor hun persoonlijke lockers.”

Sinds begin januari werden alle tweehonderd werken van muren en sokkels gehaald en kregen de zalen een make-over, van plafond tot vloer. “Er zijn meer banken voor de bezoekers, die nu over tapijt lopen”, zegt Blontrock. “Het parcours is helemaal omgedraaid: voortaan loop je in wijzerzin de kamers af en de topwerken zijn allemaal wat beter verlicht en opgesteld zodat ze perfect tot hun recht komen.”