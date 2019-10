Groendienst start bladophaling met twee extra veegwagens Bart Huysentruyt

29 oktober 2019

11u00 0 Brugge Drukke tijden voor de Brugse groendienst, die gestart is met de bladophaling. Tussen nu en januari is de dienst dagelijks in de weer om de straten en fietspaden proper te houden.

Voor het verzamelen van bladeren op verharde zones, zoals fietspaden en parkeerplaatsen, worden dit jaar twee extra veegwagens ingezet. “Om de ploegen snel en efficiënt aan te sturen, hebben we dit jaar ook een hulpmiddel uitgewerkt”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “De medewerkers beschikken over een overzicht van de verschillende boomsoorten en de locatie van bomen waarvan noten of bolsters tot gevaarlijke situaties kunnen lijden voor de weggebruikers. Aan de hand van het overzicht maken we een planning op met de meest urgente locaties.”

“Voor de bladophaling in groenzones zal deze herfst ook een nieuwe machine ingezet worden. In plaats van een combinatie tractor en bladopzuigkar werd gekozen om de opzuiginstallatie en de opvangbak op eenzelfde voertuig op te bouwen. “Met deze machine kunnen we tot zeven meter naast de verharde weg bladeren opzuigen. De machine laat ook toe dat bladeren uit een bladkorf gezogen worden”, aldus Van Volcem.