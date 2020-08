Groen reageert tevreden op stadionplannen Club Brugge: “Maar hebben gevoel dat Cercle aan lot wordt overgelaten” Mathias Mariën

23 augustus 2020

19u40 0 Brugge Groen Brugge reageert tevreden op de plannen van het nieuwe Club-stadion. “Het ligt helemaal in met het standpunt dat wij al van in het begin aanhouden: de huidige Olympia-site is een geschikte plek voor een stadion dat past bij de toekomstperspectieven van de Club”, zegt fractieleider Raf Reuse.

“Een groter stadion in de bebouwde omgeving van Sint-Andries roept zeker vragen op”, blijft de partij wel voorzichtig. “Wij geloven echter dat een doordacht ontwerp gecombineerd met een degelijk mobiliteitsplan voor elke match de hinder voor de omwonenden kan beperken.” Andries Neirynck, gemeenteraadslid en buurtbewoner omschrijft het zo: “In een mobiliteitsplan voor het nieuwe stadion moeten we maximaal inzetten op de fiets, het openbaar vervoer, supportersbussen en carpooling. Ook randparkings zullen een belangrijke rol spelen. Waar die juist zullen komen moet nog verduidelijkt worden, wat ons betreft. Naast mobiliteit is de duurzaamheid van het nieuwe stadion een belangrijk aandachtspunt. Dan denken we aan materialengebruik en energie.”

Groen Brugge blijft echter bezorgd om de toekomst van Cercle Brugge. Fractieleider Raf Reuse: “Ook Cercle verdient een plek in onze stad. We hebben de indruk dat het stadsbestuur de vereniging aan haar lot overlaat”. Groen vindt dat ook Cercle Brugge op de Olympia-site thuishoort. “Vanuit zuinig ruimtegebruik geniet de huidige locatie onze voorkeur. De poldergronden aan de Blankenbergse Steenweg zijn de meest vruchtbare van de Brugse omgeving en worden best voorbehouden voor duurzame landbouw. Zeker nu we weten dat we in Vlaanderen in recordtempo landbouwgrond aan het verliezen zijn”, besluit Reuse.

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) liet dit weekend nog verstaan dat het stadsbestuur wel degelijk bezig is met de toekomst van Cercle Brugge.