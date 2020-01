Groen reageert positief op wending in stadiondossier: “Maar onderzoek ook op Cercle op Jan Breydel kan blijven” Bart Huysentruyt

10 januari 2020

15u30 0 Brugge Oppositiepartij Groen is tevreden met de oplossing voor Club Brugge. Dat zegt fractieleider Raf Reuse. “We zijn blij dat Club op Jan Breydel blijft. Dat stellen we zelf al jaren voor.”

“We zijn blij dat er snel een oplossing kan komen. Onze bezorgdheid gaat uit naar de leefbaarheid en de mobiliteit daar. We zijn blij te horen dat men van Euro 2000 wil leren en de parkeerdruk wil verminderen. Slimme mobiliteitsoplossingen zijn hier aangewezen en daar zal werk van gemaakt worden. Het is belangrijk om te zeggen dat Club en Cercle een nieuw stadion verdienen. Tegelijkertijd vinden we dat de Bruggeling recht heeft op open ruimte. Daarom waren we geen voorstander van de Blankenbergse Steenweg. Deze oplossing voor Club is dus uitstekend.” Raf Reuse vindt wel dat Cercle in het nieuwe stadion moet kunnen spelen. “Dat moet zeker onderzocht worden, want we willen de Blankenbergse Steenweg zo groen mogelijk houden.”