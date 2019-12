Groen licht voor dronespektakel op 't Zand met oudjaar Bart Huysentruyt

25 december 2019

10u53 15 Brugge Brugge zet op oudejaarsnacht het nieuwe jaar 2020 op een bijzondere manier in. Drones zullen een spectaculaire lichtshow presenteren boven ’t Zand. De luchtvaartautoriteiten gaven zopas groen licht.

Het nieuws dat drones het traditionele vuurwerk vervangen, was al een tijdje bekend. Maar het evenement hing lange tijd aan een zijden draadje, omdat de luchtvaartautoriteiten nog geen groen licht gaven. De drones zijn computergestuurd en zullen via lichteffecten diverse figuren, teksten en beelden vormen. Het is een primeur voor ons land. “Geen enkele andere Belgische stad deed ons dit voor”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “We kiezen dus niet voor knallend vuurwerk dat dieren opschrikt. Bovendien is dit alternatief ook minder belastend voor het milieu. Het feest zal er zeker niet minder om zijn.”

De droneshow start kort voor middernacht (met een aftelklok) en duurt ongeveer een kwartier. Het verkeer wordt onderbroken vanaf 23.30 tot 00.20 uur tussen de Unescorotonde en de Bloedput. Tijdens de verkeersvrije periode wordt de bushalte aan ’t Zand niet bediend. Het alternatief is de bushalte aan het station. Het Koning Albert I-park zal niet toegankelijk zijn tussen 23.30 en 00.20 uur.