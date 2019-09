Groen lanceert website waarop Bruggelingen zelf bomen kunnen planten Bart Huysentruyt

13 september 2019

09u50 0 Brugge De oppositiepartij Groen wil Bruggelingen zelf laten bepalen waar er extra bomen moeten komen. Het lanceert daarom een speciale website.

“Het bomenbeleid van de stad is de laatste tijd negatief in het nieuws gekomen. Het stadsbestuur wilde 41 kerngezonde haagbeuken in de Klauwijzerstraat kappen. Onder protest van Groen en de buurtbewoners heeft ze haar besluit ingetrokken. Dat moet anders”, zegt gemeenteraadslid Raf Reuse (Groen). Hij vindt dat Bruggelingen het zelf voor het zeggen moeten hebben. “We lanceren de website bruggeplantbomen.be. Inwoners kunnen voortaan zelf aangeven waar ze meer bomen willen. Ze kunnen dat exact aanduiden op een kaart van Brugge. We hopen dat het stadsbestuur de website in de gaten houdt. De Groendienst kan met de gegevens aan de slag om de bomen ook daadwerkelijk te planten”, besluit Reuse.

Op de stand van Groen op Sint-Kruis Kermis, op zondag 15 september, zal Groen de Bruggelingen laten kennismaken met de website.