Grillrestaurant The Hobbit blijft avond gesloten na schouwbrand: zaakvoerder moet honderdtal gasten afbellen Siebe De Voogt

30 december 2019

19u08 8 Brugge Het gekende grillrestaurant The Hobbit in Brugge blijft maandagavond gesloten na een schouwbrand. Zaakvoerder Steven Deduytsche moest noodgedwongen een honderdtal gasten afbellen. “We liepen geen schade op, maar ik wilde geen enkel risico nemen”, verduidelijkt hij.

Het personeel van The Hobbit merkte kort voor openingstijd zelf een brandgeur op. “Ik zat in de wagen, toen de verantwoordelijke mij opbelde”, vertelt zaakvoerder Steven Deduytsche. “Hij rook verbrand rubber en ik wist meteen dat we de brandweer moesten opbellen. In een kromming van de schouw stelden zij een ophoping van assen vast, die was beginnen smeulen. Nochtans lieten we de schouw keuren, zoals de procedure het voorschrijft.” De brandweerlieden hadden de situatie snel onder controle. Het restaurant liep zelf geen schade op, maar toch beslist Steven zijn zaak een avond te sluiten. “Uit veiligheidsoverwegingen", zegt hij. “In theorie mochten we opengaan, maar ik vind het beter om de schouw eerst nog eens opnieuw te laten reinigen. Erg bitter allemaal. Ik nam de zaak amper een drietal weken geleden over. Elke dag zaten we stampvol en ook vanavond verwachtten we een vol huis. We hebben een honderdtal gasten noodgedwongen moeten afbellen. Het is spijtig, maar we konden geen risico nemen.” Donderdag gaat The Hobbit gewoon opnieuw open.