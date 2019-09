Grijze speelplaats van De Bijenkorf kleurt voortaan groen Bart Huysentruyt

10 september 2019

15u28 0 Brugge Met de start van het nieuwe schooljaar zijn de werken aan de speelplaats van basisschool De Bijenkorf in Dudzele afgerond. Scholieren kunnen er nu opnieuw volop spelen.

De Bijenkorf was vragende partij voor de herinrichting van het schooldomein, omdat de verhardingen op sommige plaatsen in slechte staat waren en niet meer voldeden aan de veiligheidsnormen. “De betonstraatstenen zijn verdwenen en er is een grasvlakte in de plaats gekomen met twee heuvels en een hangmat”, legt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld) uit. “In een van de heuvels is er een zandbak geplaatst. Daarnaast staat ook een voetbaldoel opgesteld. In de zone langs de Damse Steenweg komen er nog bessenstruiken en op de grasheuvel planten we een meerstammige hazelaar aan. De markering op de speelplaats volgt ook nog.”