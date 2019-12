Gratis shuttlebus rijdt nu ook elektrisch: “Op termijn willen we er 30 in de binnenstad” Brugge heeft verlanglijstje voor vervoersmaatschappijen klaar Bart Huysentruyt

17u40 3 Brugge In Brugge rijdt sinds maandag een elektrische shuttlebus rond. Als het proefproject van drie maanden goed verloopt, rijden er in de toekomst misschien wel 30 gelijkaardige busjes in Brugge rond.

De witte elektrische bus is een aanvulling op de gratis shuttlebusjes die al in Brugge rondrijden, in samenwerking met vervoersmaatschappij Keolis. Een van die dieselbussen verdwijnt tijdelijk en maakt plaats voor een elektrische variant. De bus is van het type Karsan, een caravanfabrikant uit Turkije, met een BMW-elektromotor. Dat is een primeur voor ons land.

Parijs

Dergelijke bussen rijden wel al rond in Franse steden zoals Rijsel en Parijs. “Het is een compact model met plaats voor twintig passagiers”, zegt Bart Slabbinck van Keolis. “Er is een speciale plaat waarmee rolstoelgebruikers makkelijk in en uit kunnen. De batterij kan zo’n 200 kilometer aan. Als je weet dat deze shuttlebusjes per dag ongeveer honderd kilometer afleggen, dan moet dat volstaan. In praktijk rekenen we op maximaal vier keer tien minuten opladen.”

30 kleine bussen

De lengte van het voertuig is amper zes meter en beantwoordt volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) volledig aan de vraag van de stad voor meer compacte bussen in het centrum. “Dit is de toekomst van ons mobiliteitsmodel”, is hij overtuigd. “Op termijn willen we dat er in onze stad enkel nog elektrische busjes rondrijden. Ze mogen weliswaar iéts langer zijn dan dit type, maar toch kleiner dan de bussen van De Lijn die nu dagelijks door het centrum rijden.”

Concreet denkt Brugge eraan om binnen een tijdspanne van zo’n vijf à tien jaar met 30 kleine shuttlebussen in het centrum te rijden, buiten de spitsuren. Tijdens de spits zouden wel nog grotere bussen welkom zijn.

500 passagiers per dag

“Maar daarvoor moeten we rond de tafel zitten met de vervoersmaatschappijen, in eerste instantie De Lijn”, zegt De fauw. “Die gesprekken lopen al lang. We hopen dat dit proefproject De Lijn over de streep trekt om Brugge prioritair als pilootstad voor elektrische bussen te selecteren.”

Het proefproject moet vooral aantonen dat er voldoende mensen gebruik maken van de bussen en dat er geen problemen zijn om een hele dag rond te rijden. “Bruggelingen hebben het concept van deze shuttlebussen al omarmd”, zegt De fauw. “Vorig jaar hadden we vijftig tot honderd reizigers per dag. Nu zijn dat er al 500. Ik denk dat het beste nog moet komen.”