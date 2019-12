Gratis paraplu als je waardebon koopt in Cultuurcentrum Bart Huysentruyt

12 december 2019

11u17 0 Brugge Wie een portie cultuur schenkt aan familie of vrienden voor de feestdagen, krijgt daar in Brugge een paraplu voor cadeau.

Wie in december een feestelijke waardebon ter waarde van minimum 25 euro aankoopt bij Cultuurcentrum Brugge krijgt, zolang de voorraad strekt, meteen ook een exclusieve 150 jaar Koninklijke Stadsschouwburg Brugge-paraplu cadeau. “Het is een feestjaar, dus daar hoort een cadeautje bij. Bovendien is het programma ook extra uitgebreid”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V).

De actie geldt enkel aan de balie van Cultuurcentrum Brugge, Sint-Jakobsstraat 20, 8000 Brugge en dat van dinsdag tot en met vrijdag, 13 tot 17 uur. Op 24 en 31 december sluit de balie om 16 uur. Op 25 en 26 december is de balie van Cultuurcentrum Brugge uitzonderlijk gesloten.